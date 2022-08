ATP - Los Cabos : Medvedev et Auger-Aliassime enchaînent et filent en demies

Son retour se passe toujours aussi bien. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Russe Daniil Medvedev, numéro un mondial et tête de série n°1, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Los Cabos au Mexique, sur dur, après sa victoire contre le Lituanien Ricardas Berankis, 98eme joueur mondial, en deux manches (6-2, 6-2) et 1h21 de jeu. Dans la première manche, après une balle de break chacun d'entrée, d'abord pour le Russe puis pour le Lituanien, Ricardas Berankis a fini par craquer, cédant alors ses deux derniers services et les quatre derniers jeux. Au moment de conclure, Daniil Medvedev a dû s'y reprendre à trois fois, non sans avoir également sauvé, sur ce même jeu, une balle de débreak (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, c'est d'entrée que le moins bien classé des deux a craqué, puisque l'hémorragie a continué après la fin du premier set, avec quatre nouveaux jeux consécutifs lâchés, dont ses deux premiers services. Même si sur le second, le 98eme joueur mondial a sauvé trois premières balles avant de s'incliner sur la quatrième et dernière. Avec ce double avantage en poche, le mieux classé des deux est allé tranquillement conclure, sur un ultime jeu blanc (6-2).

Norrie et Kecmanovic passent également

Qualification également pour le Canadien Felix Auger-Aliassime, 9eme joueur mondial et tête de série n°2, contre l'Américain Steve Johnson, 92eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 7-6 (3)) et 1h51 de jeu. Dans la première manche, l'Américain s'est fait breaker d'entrée. Un avantage que le Canadien a conservé jusqu'au bout, pour conclure cette première manche, sur un ultime jeu blanc (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Felix Auger-Aliassime s'est procuré deux balles de break à 1-1, puis quatre autres à 3-3 et une dernière à 5-5, mais sans pouvoir faire la différence. Les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif remporté par le mieux classé des deux à sa deuxième opportunité (7-6 (3)). Ca passe aussi, au bout de la nuit, pour le Britannique Cameron Norrie, 12eme joueur mondial et tête de série n°3, contre le Moldave Radu Albot, 118eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 7-6 (4)) et 1h54 de jeu. De son côté, le Serbe Miomir Kecmanovic, 38eme joueur mondial et tête de série n°4, a disposé de l'Américain Brandon Nakashima, 61eme joueur mondial et tête de série n°6, en deux sets (6-2, 6-4) et 1h26 de jeu.