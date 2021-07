ATP - Los Cabos : Johnson continue, Seppi sorti d'entrée

Un petit tour et puis s'en va pour Andreas Seppi sur les courts de Los Cabos. Tête de série numéro 7 de ce tournoi mexicain qui se dispute sur dur, l'Italien, 87eme mondial, s'est fait cueillir d'entrée par l'Australien Alex Bolt, 148eme au classement et vainqueur en juin dernier du Challenger de Nottingham sur gazon. Seppi, qui n'avait plus joué en compétition depuis son élimination au deuxème tour de Wimbledon (contre Kudla, renversant mardi contre Kokkinakis) est la seule tête de série en lice lors de ce premier tour à ne pas avoir su tenir son rang. Lui aussi tête de série (n°6), l'Américain Steve Johnson a en effet fait respecter la hiérarchie (7-6, 6-2) face au Mexicain Lopez Villasenor, classé au... 654eme rang à l'ATP. L'Américain a quelque peu tremblé dans le premier set, qu'il a finalement remporté au jeu décisif (7-4). En revanche, il n'a fait qu'une bouchée du joueur local dans la deuxième manche. MacKenzie McDonald (n°8) sera opposé la nuit prochaine au qualifié américain Ernesto Escobedo. Le Britannique Cameron Norrie (n°1), l'Américain Taylor Fritz (n°3), ses compatriotes John Isner (n°2) et Sam Querrey (n°4) comme l'Australien Jordan Thompson (n°5) sont directement qualifiés pour le tour suivant.



LOS CABOS (Mexique, ATP 250, dur, 588 367€)

Tenant du titre (en 2019) : Diego Schwartzman (ARG)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

Ebden (AUS, Q) - E.Ymer (SUE)

Kudla (USA) bat Kokkinakis (AUS, WC) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (3)

Escobedo (USA, Q) - McDonald (USA, n°8)



Fritz (USA, n°3) - Bye

Gojowczyk (ALL) - Marchenko (UKR)

Sarkissian (USA, Q) - Uchiyama (JAP)

Johnson (USA, n°6) bat Lopez Villasenor (MEX, WC) : 7-6 (4), 6-2



Thompson (AUS, n°5) - Karlovic (CRO, WC)

Ofner (AUT) bat Rodionov (AUT) : 6-3, 3-1, abandon

Nakashima (USA) bat Wolf (USA) : 6-3, 6-7 (5), 6-2

Querrey (USA, n°4) - Bye



Bolt (AUS) bat Seppi (ITA, n°7) : 0-6, 6-2, 6-3

Gomez (EQU) - Mejia (COL, Q)

Donskoy (RUS) bat Jung (TAI) : 6-1, 6-4

Isner (USA, n°2) - Bye