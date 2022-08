ATP - Los Cabos : Halys chute d'entrée

Un petit tour et puis s'en va. Dans la nuit de lundi à mardi, le Français Quentin Halys, 73eme joueur mondial et tête de série n°9, a été éliminé dès le premier tour du tournoi ATP 250 de Los Cabos au Mexique, sur dur, après sa défaite contre le Lituanien Ricardas Berankis, 98eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (1), 7-5) et 1h52 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, malgré une première balle sauvée, le Français a alors été le premier à céder son service. Avant de refaire son retard à 3-2, puis de sauver une nouvelle balle de break à 4-4. Dès lors, les deux joueurs se sont donc dirigés vers un tie-break. Un jeu décisif largement dominé par le Lituanien, qui a même conclu à sa première opportunité (7-6 (1)).

Trois défaites consécutives pour Halys

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, à 2-1, le Tricolore a de nouveau perdu son service le premier, cette fois un break blanc, avant, cette fois, de débreaker dans la foulée, à sa deuxième possibilité. Pour finir par craquer une deuxième et dernière fois, au pire des moments, soit à 6-5, pour offrir cette rencontre à son adversaire du jour, qui n'a eu besoin que d'une balle de match pour parvenir à ses fins (7-5). Le Français, qui aurait dû, à la base, affronter le local Rodrigo Pacheco, avant de devoir changer ses plans après le forfait de Fabio Fognini, enchaîne donc avec une troisième défaite consécutive dans cette tournée, après avoir été éliminé au deuxième tour à Newport, avant de ne pas passer le premier tour à Atlanta puis à Los Cabos.