On n'arrête plus Lestienne !

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au lundi 3 octobre 2022



Gaël Monfils (FRA) 1 105 (-5)

Adrian Mannarino (FRA) 956

Arthur Rinderknech (FRA) 852 (+2)



Constant Lestienne (FRA) 805 (+7)

Benjamin Bonzi (FRA) 781 (-2)

Corentin Moutet (FRA) 737 (-5)



Quentin Halys (FRA) 686 (+10)

Hugo Gaston (FRA) 654 (+2)

Richard Gasquet (FRA) 630 (+1)

Le classement ATP est ainsi fait qu'il n'y a pas toujours besoin de jouer pour réaliser de belles opérations. C'est le cas ce lundi pour Rafael Nadal. Absent en compétition officielle, la Laver Cup exceptée, depuis le dernier US Open, le Majorquin grimpe pourtant paradoxalement ce lundi de la troisième à la deuxième place, devenant ainsi dauphin de Carlos Alcaraz pour la première fois depuis l'avènement de son jeune compatriote et nouveau monstre du circuit, au lendemain du rendez-vous new yorkais. Nadal profite de la défaite de l'ancien numéro 2 Casper Ruud dès le 2eme tour du tournoi de Séoul contre le Japonais Nishihito Nishioka pour déloger le Norvégien. C'est également à l'issue d'une semaine de repos qu'Hubert Hurkacz retrouve le Top 10 lundi. En lice à Sofia, Jannik Sinner n'a pas pu faire mieux que demi-finales (abandon au troisième set contre Holger Rune, désormais 26eme).Il recule de deux rangs et se retrouve de nouveau derrière le Polonais mais aussi derrière l'Américain Taylor Fritz (11eme), tandis que Marin Cilic, battu en finale par Novak Djokovic, retrouve le Top 15 (14eme). Côté français, l'homme le plus en vue de ces dernières semaines est encore le grand gagnant de ce nouveau classement. Constant Lestienne, actuellement inarrêtable, a uniquement buté sur Cilic à Tel-Aviv. Une demi-finale qui permet à l'Amiénois de 30 ans qui avait atteint les quarts de finale à San Diego la semaine passée de progresser de sept places dans la hiérarchie. Il est désormais 61eme, et il s'agit bien évidemment de nouveau de son meilleur classement à ce jour en carrière. Quentin Halys n'en est plus très loin. Battu en finale du Challenger d'Orléans par Grégoire Barrère, le Francilien fait un bond de dix places et occupe lundi la 74eme place. A trois rangs de son "best ranking".Rafael Nadal (ESP) 5 810 (+1)Casper Ruud (NOR) 5 645 (-1)Daniil Medvedev (RUS) 5 065Alexander Zverev (ALL) 5 040Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 810Novak Djokovic (SER) 3 820Cameron Norrie (GBR) 3445Andrey Rublev (RUS) 3 345Hubert Hurkacz (POL) 3 175...