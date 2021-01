ATP : Les tableaux du Great Ocean Road Open et du Murray River Open de Melbourne

Si les principales têtes d’affiches du circuit ATP disputeront sous les couleurs de leur pays l’ATP Cup, la préparation de l’Open d’Australie passera également par le Great Ocean Road Open, également disputé sur les courts de Melbourne Park. David Goffin, tête de série numéro 1, et Karen Khachanov, tête de série numéro 2, seront les principaux engagés dans ce tableau alors que Pierre-Hugues Herbert, sera le seul Tricolore engagé.



MELBOURNE - GREAT OCEAN ROAD OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 272 482€)

Première édition



1er tour

Goffin (BEL, n°1) - Bye

Alcaraz (ESP) - Balazs (HUN)

Dzumhur (BOS) - Delbonis (ARG)

Monteiro (BRE) - Pospisil (CAN, n°15)



Thompson (AUS, n°11) - Mager (ITA)

Cressy (USA) - Herbert (FRA)

Hanfmann (ALL) - Vilella Martinez (ESP)

Basilashvili (GEO, n°5) - Bye



Hurkacz (POL, n°3) - Bye

Torpegaard (DAN) - Martinez (ESP)

Coppejans (BEL) - Haase (PBS)

Cuevas (URU) - Andujar (ESP, n°14)



Querrey (USA, n°10) - Laaksonen (SUI)

Carballes Baena (ESP) - Travaglia (ITA)

Koepfer (ALL) - O’Connell (AUS)

Bublik (KAZ, n°8) - Bye



Kecmanovic (SER, n°7) - Bye

Martin (SLQ) - Kwon (CdS)

Seppi (ITA) - Caruso (ITA)

Smith (AUS, WC) - Sandgren (USA, n°9)



Bedene (SLO) - Uchiyama (JAP)

Ivashka (BIE) - Sweeny (AUS, WC)

Lu (TPE, PR) - Vukic (AUS)

Sinner (ITA, n°4) - Bye



Opelka (USA, n°6) - Bye

Safiullin (RUS) - Stakhovsky (UKR)

Van de Zandschulp (PBS) - Schoolkate (AUS, WC)

Majchrzak (POL, PR) - Djere (SER, n°12)



Lopez (ESP, n°16) - Anderson (AFS)

Dellien (BOL) - Stebe (ALL)

Gombos (SLQ) - Purcell (AUS, WC)

Khachanov (RUS, n°2) - Bye



En parallèle du Great Ocean Road Open, le Murray River Open sera une autre opportunité pour les joueurs engagés dans l’Open d’Australie pour prendre leur marques après deux semaines d’isolement. Si Stan Wawrinka, tête de série numéro 1, et Grigor Dimitrov, tête de série numéro 2, seront aux deux extrémités du tableau, Richard Gasquet, tête de série numéro 14, Jérémy Chardy, qui retrouvera Marin Cilic au premier tour, Gilles Simon, Alexandre Muller, qui affrontera Nick Kyrgios d’entrée, Adrian Mannarino, tête de série numéro 10, Quentin Halys, Ugo Humbert, tête de série numéro 7, et Corentin Moutet seront les chances françaises.



MELBOURNE - MURRAY RIVER OPEN (Australie, ATP 250, dur extérieur, 264 284€)

Première édition



1er tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Bye

Londero (ARG) - Kukushkin (KAZ)

Kokkinakis (AUS, PR) - Bolt (AUS)

McDonald (USA) - Gasquet (FRA, n°14)



Cilic (CRO, n°11) - Chardy (FRA)

E.Ymer (SUE) - Simon (FRA)

Albot (MDA) - Coria (ARG)

Fritz (USA, n°6) - Bye



Coric (CRO, n°4) - Bye

Troicki (SER) - Ruusuvuori (FIN)

Tomic (AUS) - Polmans (AUS)

Muller (FRA) - Kyrgios (AUS, n°13)



Mannarino (FRA, n°10) - M.Ymer (SUE)

Giron (USA) - Mmoh (USA)

Sousa (POR) - Tu (AUS)

Evans (GBR, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°5) - Bye

Ferreira Silva (POR) - Vesely (RTC)

Nadal (IND) - Berankis (LIT)

Kubler (AUS, WC) - Sonego (ITA, n°9)



Fucsovics (HUN, n°16) - Cecchinato (ITA)

Gerasimov (BIE) - Harris (AFS)

Sugita (JAP) - Halys (FRA)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Humbert (FRA, n°7) - Bye

Duckworth (AUS) - Machac (RTC)

Tiafoe (USA) - Moutet (FRA)

Mott (AUS, WC) - Ramos-Viñolas (ESP, n°12)



Paul (USA, n°15) - Norrie (GBR)

Gojo (CRO) - Popyrin (AUS)

Harris (AUS, WC) - Daniel (JAP)

Dimitrov (BUL, n°2) - Bye