ATP : Les tableaux de Vienne et Saint-Pétersbourg

Un nouveau nom sera ajouté au palmarès du tournoi de Vienne sauf si Andy Murray, titré en 2014 et 2016, décide de sortir de sa boite. Son premier duel sera de taille face à la tête de série numéro 5, Hubert Hurkacz. Avant le Polonais, on retrouve Stefanos Tsitsipas (n°1), Alexander Zverev (n°2), Matteo Berrettini (n°3) et Casper Ruud (n°4) parmi les joueurs les mieux classés du tableau. Opposés respectivement à Grigor Dimitrov et Filip Krajinovic, les deux premiers sont de retour sur les courts après leur élimination en quarts de finale à Indian Wells. Gaël Monfils, finaliste de l'épreuve en 2008, est le seul représentant tricolore en Autriche. Il tentera de se défaire de l'Italien Lorenzo Musetti, invité pour l'occasion.



VIENNE (Autriche, ATP 500, dur indoor, 1 974 510€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Dimitrov (BUL)

Lajovic (SER) - Qualifié

Monfils (FRA) - Musetti (ITA, WC)

Fognini (ITA) - Schwartzman (ARG, n°8)



Ruud (NOR, n°4) - Harris (AFS)

Sonego (ITA) - Garin (CHI)

Novak (AUT, WC) - Qualifié

Opelka (USA) - Sinner (ITA, n°7)



Hurkacz (POL, n°5) - Murray (GBR, WC)

Alcaraz (ESP) - Evans (GBR)

Basilashvili (GEO) - Carreño Busta (ESP)

Qualifié - Berrettini (ITA, n°3)



Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Berankis (LIT)

Norrie (GBR) - Fucsovics (HUN)

De Minaur (AUS) - Qualifié

Krajinovic (SER) - A.Zverev (ALL, n°2)



Tenant du titre des deux tournois organisés la semaine prochaine, Andrey Rublev est certain de perdre une couronne. Il a décidé de poursuivre sa route dans son pays, en Russie, après sa désillusion surprise à Moscou, où il a été éliminé d'entrée par Adrian Mannarino. Le Russe est la première tête de série devant Denis Shapovalov (n°2), Roberto Bautista Agut (n°3) et Aslan Karatsev (n°4), tous exemptés de 1er tour. Le Français susmentionné a produit un très bon tennis à Moscou où il s'est hissé en quarts de finale. Le 51ème mondial sera dans le dur d'entrée à Saint-Pétersbourg puisque le tirage au sort lui a réservé le robuste Karen Khachanov (n°6).



SAINT-PETERSBOURG (Russie, ATP 250, dur indoor, 800 868€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Djere (SER) - Ivashka (BIE)

Qualifié - Qualifié

Serdarusic (CRO, WC) - Korda (USA, n°8)



Bautista Agut (ESP, n°3) - Bye

Qualifié - McDonald (USA)

Cilic (CRO) - Ramos-Viñolas (ESP)

Mannarino (FRA) - Khachanov (RUS, n°6)



Fritz (USA, n°5) - Qualifié

Martinez (ESP) - Paul (USA)

Millman (AUS) - Oliel (ISR, WC)

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°7) - Tiurnev (RUS, WC)

Struff (ALL) - Duckworth (AUS)

Delbonis (ARG) - Andujar (ESP, PR)

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye