ATP : Les tableaux de Stuttgart et de 'S-Hertogenbosch

Récent demi-finaliste à Roland-Garros, le Croate Marin Cilic, tenant du titre du tournoi ATP 250 de Stuttgart en Allemagne, sur gazon, ne sera pas présent cette année. Pour lui succéder, on retrouve parmi les deux grands favoris, le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série n°1 et bénéficiaire d'une wild-card, ainsi que l'Italien Matteo Berrettini, tête de série n°2 et qui effectue son grand retour après presque trois mois d'absence. A noter également que les Français ont répondu présent. Ils sont quatre à intégrer le tableau principal. Pour son entrée en lice, Benoît Paire aura fort à faire avec l'Italien Lorenzo Sonego, tête de série n°6. De son côté, Benjamin Bonzi défiera l'Espagnol Feliciano Lopez, bénéficiaire d'une wild-card. Quant à Ugo Humbert, tête de série n°8, et Arthur Rinderknech, ils se défieront dès le premier tour.



STUTTGART (Allemagne, ATP 250, gazon, 769 645€)

Tenant du titre : Marin Cilic (CRO)



1er tour

Tsitsipas (GRE, WC, n°1) - Bye

Cressy (USA) - Q

Murray (GBR) - Q

Kudla (USA) - Bublik (KAZ, n°7)



Hurkacz (POL, n°3) - Bye

Fucsovics (HUN) - Q

Lehecka (RTC) - Kyrgios (AUS)

Musetti (ITA) - Basilashvili (GEO, n°5)



Humbert (FRA, n°8) - Rinderknech (FRA)

Bonzi (FRA) - Lopez (ESP, WC)

Otte (ALL) - Altmaier (ALL)

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Sonego (ITA, n°6) - Paire (FRA)

Giron (USA) - Struff (ALL, WC)

Q - Sousa (POR)

Berrettini (ITA, n°2) - Bye



Assuré de reprendre la place de numéro un mondial, le 13 juin prochain, peu importe son résultat au tournoi ATP 250 de 's-Hertogenbosch aux Pays-Bas, sur gazon, le Russe Daniil Medvedev, tête de série n°1, abordera certainement cette semaine avec sérénité. Exempté du premier tour, il pourrait retrouver, en finale et si la logique était respectée, le Canadien Felix Auger-Aliassime, tête de série n°2. Ce tournoi revient après deux années d'absence en raison de la pandémie de coronavirus. Titré en 2019, le Français Adrian Mannarino sera bien présent cette année et défiera un qualifié au premier tour. Quant au second Français directement installé dans le tableau principal, à savoir Hugo Gaston, il affrontera, pour son entrée en lice, le Sud-Coréen Soonwoo Kwon.



'S-HERTOGENBOSCH (Pays-Bas, ATP 250, gazon, 725 540€)

Tenant du titre (en 2019) : Adrian Mannarino (FRA)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Duckworth (AUS) - Q

Ivashka (BIE) - McDonald (USA)

Ruusuvuori (FIN) - Van de Zandschulp (PBS, n°6)



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Mannarino (FRA) - Q

Q - Haase (PBS, WC)

Nakashima (USA) - Paul (USA, n°7)



Brooksby (USA, n°8) - De Jong (PBS, WC)

Gaston (FRA) - Kwon (CdS)

Q - Van Rijthoven (PBS, WC)

Fritz (USA, n°3) - Bye



Khachanov (RUS, n°5) - Tabilo (CHI)

Koepfer (ALL) - Majchrzak (POL)

Griekspoor (PBS) - Bedene (SLO)

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye