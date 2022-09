ATP : Les tableaux de Séoul, Tel-Aviv et Sofia

SEOUL (Corée du Sud, ATP 250, dur, 1 153 481€)

1er tour

TEL AVIV (Israël, ATP 250, dur, 979 712€)

SOFIA (Bulgarie, ATP 250, dur, 597 900€)

1er tour

La Chine ne pouvant pas organiser de tournois ATP en raison de la pandémie de coronavirus, l'instance du tennis masculin a dû trouver des villes de repli, et c'est ainsi que Séoul accueille un tournoi ATP cette semaine, après avoir longtemps été une étape du circuit Challenger. Et du beau monde a fait le déplacement en Corée du Sud afin de prendre de précieux points en vue du Masters : Casper Ruud, Cameron Norrie, Taylor Fritz ou encore Denis Shapovalov. Aucun Français ne figure en revanche dans le tableau principal.- ByeQ - Giron (USA)Daniel (JAP) - Gomez (EQU)Nishioka (JAP) - Evans (GBR, n°5)- ByeMcDonald (USA) - Martinez (ESP)Tseng (TAI) - O'Connell (AUS)Q - Kecmanovic (SER, n°7)Coric (CRO, n°6) - Albot (MOL)Johnson (USA) - Nam (CdS, WC)Q - Munar (ESP)- ByeBrooksby (USA, n°8) - QKwon (CdS) - Nakashima (USA)Hong (CdS, WC) - Uchida (JAP, WC)- ByeA venir...Double tenant du titre à Sofia, Jannik Sinner visera le triplé dans la capitale bulgare, où il sera tête de série n°1, avec l'espoir de grimper au classement de la Race (il est 14eme) pour se rapproche du Masters. L'Italien est exempté de premier tour, tout comme Pablo Carreno Busta, Grigor Dimitrov et Lorenzo Musetti. Aucun Français ne figure en revanche dans le tableau principal.- ByeQ - Borges (POR)Wawrinka (SUI, WC) - Fognini (ITA)Verdasco (ESP) - Basilashvili (GEO, n°6)- ByeM.Ymer (SUE) - Ivahka (BIE)Sonego (ITA) - Zapata Miralles (ESP)Van Rijthoven (PBS) - Rune (DAN, n°5)Draper (GBR, n°7) - Lajovic (SER)Q - Kuzmanov (BUL, WC)Lehecka (RTC) - Lazarov (BUL, WC)- ByeOtte (ALL, n°8) - QBerankis (LIT) - Majchrzak (POL)Huesler (SUI) - Q- Bye