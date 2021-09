Pandémie de coronavirus oblige, le Masters 1000 d'Indian Wells a été décalé de mars à octobre cette année. Et pour que les joueurs puissent préparer de la meilleure des façons ce grand rendez-vous californien, l'ATP a décidé d'organiser un tournoi à San Diego, à 200 kilomètres plus au Sud, dans les mêmes conditions de jeu ou presque. Certains joueurs disputant la Laver Cup ce week-end à Boston seront présents, comme Andrey Rublev, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, qui seront les quatre premières têtes de série. Aucun Français n'a fait le déplacement sur la côte Ouest. A noter le gros choc du premier tour entre Andy Murray et Kei Nishikori.



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Fognini (ITA) - Nakashima (USA, WC)

Harris (AFS) - Q

Q - Schwartzman (ARG, n°6)



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Q - Fritz (USA)

Koepfer (ALL) - Norrie (GBR)

Kwon (CdS) - Evans (GBR, n°8)



Hurkacz (POL, n°5) - Q

Karatsev (RUS) - Delbonis (ARG)

Fucsovics (HUN) - Dimitrov (BUL)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°9) - Basilashvili (GEO)

Korda (USA) - Paul (USA)

Nishikori (JAP, WC) - Murray (GBR, WC)

Ruud (NOR, n°2) - Bye



Les joueurs qui préfèrent rester en salle avant de prendre le chemin (ou pas) d'Indian Wells ont quant à eux rendez-vous à Sofia. Le tenant du titre Jannik Sinner sera la tête de série n°1, et Gaël Monfils la tête de série n°2. Le Français, qui va tenter d'enchaîner après son bon tournoi de Metz, retrouvera deux compatriotes en Bulgarie : Adrian Mannarino (tête de série n°6) et Benoit Paire. Alexander Bublik et Alex de Minaur seront les têtes de série n°3 et 4 et donc exemptés de premier tour.



SOFIA (Bulgarie, ATP 250, dur indoor, 389 270€)

Tenant du titre : Jannik Sinner (ITA)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Q - Pospisil (CAN)

Ruusuvuori (FIN) - Duckworth (AUS)

Paire (FRA) - Davidovich Fokina (ESP, n°7)



Bublik (KAZ, n°4) - Bye

Kuzmanov (BUL, WC) - Musetti (ITA)

Q - Djere (SER)

Lazarov (BUL, WC) - Krajinovic (SER, n°5)



Millman (AUS) - M.Ymer (SUE)

Q - Q

Munar (ESP) - Giron (USA)

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Mannarino (FRA), n°6) - Mager (ITA)

Kecmanovic (SER) - Andreev (BUL, WC)

Ivashka (BIE) - Andujar (ESP)

Monfils (FRA, n°2) - Bye