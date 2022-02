Le premier ATP 500 se déroule à partir de lundi du côté de Rotterdam, en présence de trois joueurs du Top 10 : Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev (tenant du titre) et Felix Auger-Aliassime. Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov ou encore Cameron Norrie auront également leur mot à dire sur les courts néerlandais. Trois Français ont fait le déplacement aux Pays-Bas : Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert, qui n'ont pas eu de chance au tirage en héritant respectivement de Hurkacz et Norrie, et Arthur Rindeknech, qui affrontera le Sud-Coréen Kwon avant un possible deuxième tour contre Rublev.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 349 070€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Davidovich Fokina (ESP)

Harris (AFS) - Ivashka (BIE)

Goffin (BEL) - De Minaur (AUS)

McDonald (USA) - Basilashvili (GEO, n°8)



Hurkacz (POL, n°4) - Tsonga (FRA, WC)

Musetti (ITA) - M.Ymer (SUE)

Q - van de Zandschulp (PBS)

Q - Shapovalov (CAN, n°5)



Norrie (GBR, n°6) - Humbert (FRA)

Khachanov (RUS) - Popyrin (AUS)

Bublik (KAZ) - Murray (GBR, WC)

Q - Auger-Aliassime (CAN, n°3)



Karatsev (RUS, n°7) - Griekspoor (PBS, WC)

Krajinovic (SER) - Fucsovics (HON)

Rinderknech (FRA) - Kwon (CdS)

Q - Rublev (RUS, n°2)



Les Américains en force dans le tableau du tout premier tournoi de Dallas ! Ils sont en effet treize représentants de la bannière étoilée présents dans le tableau principal du tournoi texan, classé ATP 250, et seulement trois matchs du premier tour ne concerneront pas un Américain. Seul Français à avoir fait le déplacement outre-Atlantique, Adrian Mannarino sera la seule tête de série non-américaine du tournoi. Taylor Fritz, Reilly Opelka, John Isner et Jenson Brooksby, les quatre joueurs les mieux classés, sont exemptés de premier tour.



DALLAS (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 692 649€)

1ere édition



1er tour

Fritz (USA, n°1) - Bye

Otte (ALL) - Sock (USA, WC)

Q - Gojowczyk (ALL)

Sandgren (USA) - Giron (USA, n°7)



Brooksby (USA, n°4) - Bye

Altmaier (ALL) - Seppi (ITA)

Lopez (ESP) - Thompson (AUS)

Millman (AUS) - Nakashima (USA, n°8)



Cressy (USA, n°6) - Q

Q - Chakravarthi (USA, WC)

Anderson (AFS) - Querrey (USA)

Isner (USA, n°3) - Bye



Mannarino (FRA, n°5) - Johnson (USA)

Krueger (USA, WC) - Nishioka (JAP)

Q - Kudla (USA)

Opelka (USA, n°2) - Bye



Plus de deux ans et demi après sa fracture de la rotule subie au Queen's, Juan Martin del Potro fait son retour à la compétition cette semaine à Buenos Aires, où il a reçu une invitation, et pour ce qui pourrait être l'avant-dernier tournoi de sa carrière. Sept Argentins sont présents dans le tableau, à commencer par le meilleur d'entre eux, Diego Schwartzman, tête de série n°2. Le Norvégien Casper Ruud est quant à lui le joueur le mieux classé de la compétition. Éliminé d'entrée à Cordoba, Benoit Paire poursuit sa tournée sud-américaine sur terre battue et défiera Dusan Lajovic au premier tour. Il est le seul Français présent dans la capitale argentine.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 526 049€)

Tenant du titre : Diego Schwartzman (ARG)



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Carballes Baena (ESP) - Q

Cuevas (URU) - Coria (ARG)

Paire (FRA) - Lajovic (SER, n°5)



Fognini (ITA, n°4) - Bye

Tabilo (CHI) - Martinez (ESP)

Londero (ARG) - Andujar (ESP)

Del Potro (ARG, WC) - Delbonis (ARG, n°6)



Ramos-Vinolas (ESP, n°7) - Monteiro (BRE)

Q - Verdasco (ESP)

Baez (ARG, WC) - Rune (DAN, WC)

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Djere (SER, n°8) - Kecmanovic (SER)

Q - Bagnis (ARG)

Munar (ESP) - Q

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye