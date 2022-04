ATP : Les tableaux de Munich et Estoril

Retour au pays pour Alexander Zverev, 3eme joueur mondial et tête de série numéro 1 à Munich. Le natif de Hambourg court toujours après son premier titre de la saison, lui qui est récemment tombé aux portes de la finale à Monte-Carlo. Il est directement qualifié pour le 2eme tour du tournoi ATP 250 allemand, à l'instar de Casper Ruud (n°2), Reilly Opelka (n°3) et Nikoloz Basilashvili (n°4). Le dernier cité est le tenant du titre de ce tournoi de Munich. Hugo Gaston est le seul Français engagé. Le 64eme mondial croisera le fer avec l'Américain Marcos Giron en ouverture.



MUNICH (Allemagne, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



1er tour

Zverev (ALL, n°1) - Bye

Qualifié - Rune (DAN, WC)

Qualifié - Ruusuvuori (FIN)

Cressy (USA) - Evans (GBR, n°6)



Opelka (USA, n°3) - Bye

Otte (ALL) - Qualifié

Gaston (FRA) - Giron (USA)

Krajinovic (SER) - Garin (CHI, n°5)



Kecmanovic (SER, n°7) - Rehberg (ALL, WC)

Kohlschreiber (ALL, WC) - Altmaier (ALL)

McDonald (USA) - Ivashka (BIE)

Bye - Basilashvili (GEO, n°4)



Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Nakashima (USA)

Fucsovics (HON) - Millman (AUS)

Qualifié - Molcan (SLQ)

Bye - Ruud (NOR, n°2)



Les Français ont jeté leur dévolu sur le tournoi d'Estoril. Ils seront trois à taper la balle sur la terre portugaise la semaine prochaine : Benjamin Bonzi, Richard Gasquet et Benoit Paire. Les deux premiers auront fort à faire. Ils ont respectivement hérité de Dominic Thiem, invité, et Tommy Paul, septième tête de série, au 1er tour. Benoit Paire, lui, tentera de retrouver un semblant de confiance devant le Sud-Coréen Soon-woo Kwon, qui vient tout juste de le sortir d'entrée à Barcelone. Grâce à leur statut de tête de série, Felix Auger-Aliassime (n°1), Diego Schwartzmann (n°2), Marin Cilic (n°3) et Alejandro Davidovich Fokina (n°4) n'ont pas à passer par le 1er tour.



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Bye

Harris (AFS) - Qualifié

Bonzi (FRA) - Thiem (AUT, WC)

Qualifié - Korda (USA, n°8)



Davidovich Fokina (ESP, n°4) - Bye

Coria (ARG) - Qualifié

Andujar (ESP) - Borges (POR, WC)

Lajovic (SER) - Tiafoe (USA, n°5)



Paul (USA, n°7) - Gasquet (FRA)

Vesely (RTC) - Qualifié

J.Sousa (POR, WC) - Baez (ARG)

Bye - Cilic (CRO, n°3)



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) - Thompson (AUS)

Kwon (CdS) - Paire (FRA)

Qualifié - Carballes Baena (ESP)

Bye - Schwartzmann (ARG, n°2)