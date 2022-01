Montpellier, premier tournoi français de la saison 2022, propose logiquement un tableau très bleu-blanc-rouge. Neuf Tricolores sont engagés dans cet Open Sud-de-France et cinq d'entre eux composent le deuxième quart de tableau. Au sortir d'une tournée australienne réussie, avec un titre à Adelaide 1 et un quart de finale à l'Open d'Australie, Gaël Monfils (n°3) est directement qualifié pour le deuxième tour. C'est également le cas d'Alexander Zverev (n°1), Roberto Bautista Agut (n°2), finaliste l'an dernier, et Nikoloz Basilashvili (n°4). Un duel franco-français entre Richard Gasquet et Ugo Humbert, remake du premier tour de l'Open d'Australie dont le vétéran était sorti vainqueur, aura lieu dès le premier tour. Le tenant du titre David Goffin, lui, défiera en ouverture Benjamin Bonzi. Enfin, Jo-Wilfried Tsonga (260eme) est également présent grâce à son classement protégé.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 490 990€)

Tenant du titre : David Goffin (BEL)



1er tour

A.Zverev (ALL, n°1, WC) - Bye

Ivashka (BIE) - McDonald (USA)

Davidovich Fokina (ESP) - Mannarino (FRA)

Bonzi (FRA) - Goffin (BEL, n°8, WC)



Monfils (FRA, n°3) - Bye

Moutet (FRA) - M.Ymer (SUE)

Gaston (FRA) - Kwon (CdS)

Gasquet (FRA) - Humbert (FRA, n°7)



Krajinovic (SER, n°5) - Popyrin (AUS)

Tsonga (FRA, PR) - Qualifié

Molcan (SLQ) - Qualifié

Basilashvili (GEO, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°6) - Griekspoor (PBS)

Qualifié - Gojowczyk (ALL)

Pouille (FRA, WC) - Qualifié

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye



Pune est de retour au calendrier, après deux ans d'absence. Aslan Karatsev est la tête d'affiche de cette édition 2022. Le Russe, tête de série numéro 1, est exempté de premier tour à l'instar de Lorenzo Musetti (n°2), Gianluca Mager (n°3) et Jiri Vesely (n°4), qui remet son titre en jeu. Titré à Sydney il y a deux semaines, le 15eme mondial n'a pas su enchainer à l'Open d'Australie, où Adrian Mannarino lui a barré l'accès aux huitièmes de finale. Il a donc choisi l'Inde pour se relancer. Les Français Quentin Halys (148eme) et Hugo Grenier (155eme) ont également fait le déplacement. Ils se retrouvent dans le même quart de tableau et affronteront respectivement Ricardas Berankis (n°7) et Aleksandar Vukic en ouverture.



PUNE (Inde, ATP 250, dur extérieur, 442 976€)

Tenant du titre (en 2020) : Jiri Vesely (RTC)



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Qualifié - Qualifié

Kovalik (SLQ) - Bhambri (IND, PR)

Ramanathan (IND, WC) - Travaglia (ITA, n°8)



Mager (ITA, n°3) - Bye

Kadhe (IND, WC) - J.Sousa (POR)

Gaio (ITA) - Albot (MOL)

Gunneswaran (IND, WC) - Altmaier (ALL, n°5)



Ruusuvuori (FIN, n°6) - Gerasimov (BIE)

Qualifié - Ilkel (TUR)

Novak (AUT) - Zapata Miralles (ESP)

Bye - Vesely (RTC, n°4)



Berankis (LIT, n°7) - Halys (FRA)

Majchrzak (POL) - Qualifié

Grenier (FRA) - Vukic (AUS)

Bye - Musetti (ITA, n°2)



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 539 514€)

Tenant du titre : Juan Manuel Cerundolo (ARG)



A venir...