ATP : Les tableaux de Lyon et Genève

Si aucun Français n'était présent au Masters 1000 de Rome, ils seront en revanche en force lors du tournoi de Lyon, préparatoire à Roland-Garros. Avant même le début des qualifications, ils sont huit à figurer dans le tableau principal. Gaël Monfils, de retour après sa blessure au pied, sera tête de série n°3 et exempté de premier tour. Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga (qui disputera l'avant-dernier tournoi de sa carrière) ont reçu des wild-cards. Les têtes de série n°1 et n°2 sont Cameron Norrie et Pablo Carreno Busta.



LYON (France, ATP 250, terre battue, 597 900€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

F.Cerundolo (ARG) - Duckworth (AUS)

Pouille (FRA, WC) - Otte (ALL)

Bonzi (FRA) - Baez (ARG, n°7)



Monfils (FRA, n°3) - Bye

Gaston (FRA) - Q

Rinderknech (FRA) - Rune (DAN)

Mannarino (FRA) - Karatsev (RUS, n°6)



Martinez (ESP, n°8) - Q

Kwon (CdS) - Bedene (SLO)

Q - Humbert (FRA)

De Minaur (AUS, n°4) - Bye



Khachanov (RUS, n°5) - Q

Molcan (SLQ) - Tsonga (FRA, WC)

Altmaier (ALL) - Coria (ARG)

Carreno Busta (ESP, n°2) - Bye



Il est de retour ! Absent depuis le tournoi de Miami en raison d'une hernie discale, Daniil Medvedev a choisi Genève pour effectuer son grand retour à la compétition avant Roland-Garros. Le Russe sera tête de série n°1 et exempté de premier tour, et affrontera Richard Gasquet, l'un des deux Français présents en Suisse avec Benoit Paire, ou John Millman au deuxième tour. Casper Ruud, demi-finaliste (au moins) à Rome, sera la tête de série n°2 de ce tournoi qu'il avait remporté l'an passé. Denis Shapovalov et Reilly Opelka seront les autres joueurs à suivre.



GENEVE (Suisse, ATP 250, terre battue, 597 900€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) - Bye

Gasquet (FRA) - Millman (AUS)

Thiem (AUT) - Q

Majchrzak (POL) - Bublik (KAZ n°8)



Shapovalov (CAN, n°3) - Bye

Ivashka (BIE) - Giron (USA)

Andujar (ESP) - Sousa (POR)

Q - Basilashvili (GEO, n°5)



Paul (USA, n°6) - Griekspoor (PBS)

Riedl (SUI, WC) - Q

Ramos-Vinolas (ESP) - Q

Opelka (USA, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°7) - Berankis (LIT)

Kokkinakis (AUS) - Fognini (ITA)

Paire (FRA) - Ruusuvuori (FIN)

Ruud (NOR, n°2) - Bye