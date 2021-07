ATP : Les tableaux de Los Cabos, Umag et Gstaad

Tenant du titre, après un sacre en 2019, l'Argentin Diego Schwartzman ne fera, cette fois, pas le déplacement au tournoi ATP 250 de Los Cabos au Mexique. Alors qu'aucun Français n'a pris place directement dans le tableau principal, le statut de tête de série n°1 est revenu au Britannique Cameron Norrie. S'il fait justement respecter son statut, alors il pourrait retrouver, en finale, l'Américain John Isner, qui a donc hérité, quant à lui, du statut de tête de série n°2.



LOS CABOS (Mexique, ATP 250, dur, 588 367€)

Tenant du titre (en 2019) : Diego Schwartzman (ARG)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

Q - E.Ymer (SUE)

Kokkinakis (AUS, WC) - Kudla (USA)

Q - McDonald (USA, n°8)



Fritz (USA, n°3) - Bye

Gojowczyk (ALL) - Marchenko (UKR)

Q - Uchiyama (JAP)

Lopez Villasenor (MEX, WC) - Johnson (USA, n°6)



Thompson (AUS, n°5) - Karlovic (CRO, WC)

Rodionov (AUT) - Ofner (AUT)

Nakashima (USA) - Wolf (USA)

Querrey (USA, n°4) - Bye



Seppi (ITA, n°7) - Bolt (AUS)

Gomez (EQU) - Q

Jung (TAI) - Donskoy (RUS)

Isner (USA, n°2) - Bye



Tenant du titre à Gstaad, après avoir été sacré en 2019, Albert Ramos-Vinolas a, cette année, opté pour le tournoi ATP 250 d'Umag en Croatie. Tête de série n°1, l'Espagnol pourrait retrouver, en finale, le tenant du titre de ce fameux tournoi, également sacré en 2019, à savoir le Serbe Dusan Lajovic, tête de série n°2. A noter la présence de trois Français qui ont pris place directement dans le tableau principal. En effet, il s'agit de Lucas Pouille, de Richard Gasquet, tête de série n°4 et exempté du premier tour, ainsi que de Corentin Moutet.



UMAG (Croatie, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Dusan Lajovic (SER)



1er tour

Ramos-Vinolas (ESP, n°1) - Bye

Q - Ajdukovic (CRO, WC)

Taberner (ESP) - Serdarusic (CRO, WC)

Travaglia (ITA) - Munar (ESP, n°6)



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Rune (DAN, WC) - Albot (MOL)

Caruso (ITA) - Martin (SLQ)

Pouille (FRA) - Alcaraz (ESP, n°7)



Bedene (SLO, n°5) - Cecchinato (ITA)

Dzumhur (BOS) - Q

Q - Vesely (RTC)

Gasquet (FRA, n°4) - Bye



Mager (ITA, n°8) - Martinez (ESP)

Q - Moutet (FRA)

Zapata Miralles (ESP) - Cuevas (URU)

Lajovic (SER, n°2) - Bye



Récent demi-finaliste de la dernière édition de Wimbledon, Denis Shapovalov replonge dans le bain. Tête de série n°1, le Canadien sera forcément le grand favori pour le titre. Il devra se méfier de celui qui devrait être son plus gros adversaire, à savoir l'Espagnol Roberto Bautista Agut, qui a hérité du statut de tête de série n°2. Les deux hommes pourraient ainsi se retrouver en finale. Là aussi, trois Français ont directement pris place dans le tableau principal : Hugo Gaston, Benoît Paire, tête de série n°6, mais également Arthur Rinderknech.



GSTAAD (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



1er tour

Shapovalov (CAN, n°1) - Bye

Nikles (SUI, WC) - Q

M.Ymer (SUE) - Molcan (SLQ)

Huesler (SUI) - Lopez (ESP, n°8)



Ruud (NOR, n°3) - Bye

Hanfmann (ALL) - Novak (AUT)

Griekspoor (PBS) - Londero (ARG)

Kovalik (SLQ) - Paire (FRA, n°6)



Delbonis (ARG, n°5) - Riedi (SUI, WC)

Gaston (FRA) - J.M.Cerundolo (ARG)

Polmans (AUS) - Q

Garin (CHI, n°4) - Bye



Djere (SER, n°7) - Seyboth Wild (BRE)

Q - Q

Rinderknech (FRA) - Stricker (SUI, WC)

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye