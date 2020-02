ATP : Les tableaux de la semaine

Demi-finaliste (au pire) à Montpellier, Gaël Monfils quittera rapidement l'Hérault pour les Pays-Bas où il a un titre à défendre, à Rotterdam. L'an passé, le Français avait décroché le deuxième tournoi ATP 500 de sa carrière en battant Stan Wawrinka en finale, et il sera de retour en 2020, en tant que tête de série n°3. Mais Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, David Goffin ou encore Fabio Fognini espèrent bien le détrôner. Gilles Simon, Adrian Mannarino et Benoit Paire sont les autres Français présents dans le tableau principal.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 2 013 855€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Q

Krajinovic (SER) - Griekspoor (PBS, WC)

Bublik (KAZ) - Q

Basilashvili (GEO) - Rublev (RUS, n°7)



Monfils (FRA, n°3) - Sousa (POR)

Simon (FRA) - Q

Evans (GBR) - Q

Khachanov (RUS) - Fognini (ITA, n°5)



Baustista Agut (ESP, n°6) - Q

Mannarino (FRA) - Carreno Busta (ESP)

Sinner (ITA, WC) - Albot (MOL)

Haase (PBS, WC) - Goffin (BEL, n°4)



Shapovalov (RUS, n°8) - Dimitrov (BUL)

Auger-Aliassime (CAN) - Struff (ALL)

Bedene (SLO) - Paire (FRA)

Hurkacz (HUN) - Tsitsipas (GRE, n°2)



NEW YORK (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 657 173€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



Tirage à venir...



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 558 600€)

Tenant du titre : Marco Cecchinato (ITA)



Tirage à venir...