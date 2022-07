Au tournoi ATP 500 de Hambourg en Allemagne, sur terre battue, l'Espagnol Carlos Alcaraz a hérité de la tête de série n°1. Et si la logique était respectée, alors il retrouvait en finale le Russe Andrey Rublev, tête de série n°2. Les deux hommes auront fort à faire, avec des concurrents à surveiller, comme l'Espagnol Pablo Carreño Busta, tête de série n°4, qui n'est autre que le tenant du titre. A noter qu'aucun Français n'a pris place dans le tableau principal.



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 911 620€)

Tenant du titre : Pablo Carreño Busta (ESP)



Premier tour

Alcaraz (ESP, n°1) - Kuhn (ALL, WC)

Baez (ARG) - Krajinovic (SER)

Bedene (SLO) - Fognini (ITA)

Struff (ALL, WC) - Khachanov (RUS, n°7)



Carreño Busta (ESP, n°4) - Q

Q - Molcan (SLQ)

Djere (SER) - Coric (CRO)

Griekspoor (PBS) - Rune (DAN, n°8)



Van de Zandschulp (PBS, n°5) - Davidovich Fokina (ESP)

Q - Rehberg (ALL, WC)

Musetti (ITA) - Lajovic (SER)

Ruusuvuori (FIN) - Schwartzman (ARG, n°3)



Basilashvili (GEO, n°6) - Karatsev (RUS)

Coria (ARG) - Q

F.Cerundolo (ARG) - Altmaier (ALL)

Bublik (KAZ) - Rublev (RUS, n°2)



Tenant du titre, le Norvégien Casper Ruud, exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°1, tentera de faire la passe de deux au tournoi ATP 250 de Gstaad en Suisse, sur terre battue. Dans le bas du tableau, la tête de série n°2 est l'Italien Matteo Berrettini. Un tableau qui comporte pas moins de trois Français. L'un d'entre eux, Hugo Gaston, sera même tête de série n°7. Toutefois, cela ne l'a pas empêché d'hériter de l'Autrichien Dominic Thiem au premier tour. De son côté, Richard Gasquet affrontera l'Espagnol Roberto Carballes Baena, tandis que Benoît Paire jouera face à un qualifié.



GSTAAD (Suisse, ATP 250, terre battue, 597 900€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



Premier tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Etcheverry (ARG) - Lehecka (RTC)

Munar (ESP) - Zapata Miralles (ESP)

Ritschard (SUI, WC) - Sousa (POR, n°8)



Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye

Huesler (SUI, WC) - Stricker (SUI, WC)

Q - Monteiro (BRE)

Q - Garin (CHI, n°6)



Gaston (FRA, n°7) - Thiem (AUT)

Delbonis (ARG) - M.Ymer (SUE)

Sonego (ITA) - Q

Bautista Agut (ESP, n°3) - Bye



Martinez (ESP, n°5) - Taberner (ESP)

Paire (FRA) - Q

Gasquet (FRA) - Carballes Baena (ESP)

Berrettini (ITA, n°2) - Bye