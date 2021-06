Daniil Medvedev (n°1), Stefanos Tsitsipas (n°2), Alexander Zverev (n°3) ou encore Andrey Rublev (n°4) ... les cadors se donnent rendez-vous à Halle pour démarrer leur saison sur gazon. La tête de série numéro 1 tentera de confirmer après sa belle quinzaine à Roland-Garros tandis que le Grec, attendu dimanche sur le court Philippe-Chatrier pour jouer la finale du Grand Chelem parisien contre Novak Djokovic, aura peu de répit. Roger Federer (n°5) sera l'une des attractions de la compétition. Une semaine après s'être retirée de Roland-Garros, la légende suisse aura à cœur de démarrer de belle manière sa saison sur herbe, à fortiori dans un tournoi où il se sent comme chez lui pour avoir raflé dix titres. Gaël Monfils (n°8), Ugo Humbert, Gilles Simon et Corentin Moutet sont les quatre représentants français, alors qu'Arthur Rinderknech, issu des qualifications, a hérité de... Stefanos Tsitsipas.



HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 1 455 925 €)

Tenant du titre (2019) : Roger Federer (SUI)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Struff (ALL)

Pospisil (CAN) - Giron (USA, Q)

Auger-Aliassime (CAN) - Hurkacz (POL)

Ivashka (BIE, Q) - Federer (SUI, n°5)



A.Zverev (ALL, n°3) - Koepfer (ALL)

Humbert (FRA) - Querrey (USA)

Berankis (LIT, Q) - Nishikori (JAP)

Korda (USA) - Bautista Agut (ESP, n°6)



Goffin (BEL, n°7) - Moutet (FRA)

Rodionov (AUT) - Kohlschreiber (ALL, WC)

Thompson (AUS) - Altmaier (ALL, WC)

Khachanov (RUS) - Rublev (RUS, n°4)



Monfils (FRA, WC, n°8) - Harris (AFS)

Pella (ARG) - Lacko (SLQ, Q)

Basilashvili (GEO, Q) - Simon (FRA)

Rinderknech (FRA, Q) - Tsitsipas (GRE, WC, n°2)



A l'instar de Roger Federer à Halle, Feliciano Lopez a un titre à défendre au Queen's. L'Espagnol, 62eme mondial et spécialiste du gazon, a remporté deux des trois dernières éditions du tournoi londonien. Des retours de taille sont à signaler sur cet ATP 500. Ceux de Denis Shapovalov (n°2), forfait à Roland-Garros, et de l'ancien numéro 1 mondial Andy Murray, titré ici à cinq reprises (2009, 2011, 2013, 2015, 2016), qui n'a plus joué en compétition depuis le tournoi de Rotterdam en mars. Le Britannique a hérité de Benoît Paire au 1er tour. Deux autres Français sont engagés dans le tableau, Adrian Mannarino et Jérémy Chardy. Ils affronteront respectivement Liam Broady et Alexander Bublik.



QUEEN'S (Angleterre, ATP 500, gazon, 1 427 455 €)

Tenant du titre (2019) : Feliciano Lopez (ESP)



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) - Travaglia (ITA)

Paire (FRA) - Murray (GBR, WC)

Broady (GBR, WC) - Mannarino (FRA)

Popyrin (AUS) - Evans (GBR, n°6)



De Minaur (AUS, n°4) - Djere (SER)

Opelka (USA) - Millman (AUS)

Cilic (CRO) - Ofner (AUT, Q)

Lu (TPE, PR) - Fognini (ITA, n°8)



Karatsev (RUS, n°5) - Tabilo (CHI, LL)

Norrie (GBR) - Ramos-Vinolas (ESP)

Bublik (KAZ) - Chardy (FRA)

Draper (GBR, WC) - Sinner (ITA, n°3)



Sonego (ITA, n°7) - Troicki (SER, Q)

Bedene (GBR) - Tiafoe (USA)

Lopez (ESP) - Marchenko (UKR, Q)

Vukic (AUS, Q) - Shapovalov (CAN, n°2)