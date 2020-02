ATP : Les tableaux de Dubaï, Acapulco et Santiago du Chili

Roger Federer n’étant pas là, Novak Djokovic sera la tête d’affiche du tournoi ATP de Dubaï pour son retour à la compétition après son sacre à l’Open d’Australie, avec un match face à Malek Jaziri pour démarrer. Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2, a également fait le déplacement tout comme Benoît Paire, tête de série numéro 8, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et, surtout, Gaël Monfils qui entend faire valoir son statut de tête de série numéro 3.



DUBAI (Emirats arabes unis, ATP 500, dur extérieur, 2 576 590€)

Tenant du titre : Roger Federer (SUI)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Jaziri (TUN, WC)

Kohlschreiber (ALL) - Safwat (EGY, WC)

Gunneswaran (IND, WC) - Qualifié

Kukushkin (KAZ) - Khachanov (RUS, n°7)



Monfils (FRA, n°3) - Fucsovics (HUN)

Lu (TPE, PR) - Qualifié

Qualifié - Gasquet (FRA)

Cilic (CRO) - Paire (FRA, n°8)



Rublev (RUS, n°6) - Qualifié

J.Sousa (POR) - Krajinovic (SER)

Nishioka (JAP) - Herbert (FRA)

Evans (GBR) - Fognini (ITA, n°4)



Bautista Agut (ESP, n°5) - Struff (ALL)

Basilashvili (GEO) - Berankis (LIT)

Hurkacz (POL) - Bublik (KAZ)

Carreño Busta (ESP) - Tsitsipas (GRE, n°2)



A l’image de Novak Djokovic, Rafael Nadal va également retrouver la compétition cette semaine mais du côté d’Acapulco. L’Espagnol, tête de série numéro 1, affrontera son compatriote Pablo Andujar d’entrée. Alexander Zverev est à l’opposé du tableau et pourrait croiser son frère Mischa en quarts de finale. Adrian Mannarino et Ugo Humbert représenteront le clan tricolore, ce dernier affrontant d’entrée le tenant du titre, Nick Kyrgios.



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 701 168€)

Tenant du titre : Nick Kyrgios (AUS)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Andujar (ESP)

De Minaur (AUS) - Kecmanovic (SER)

Opelka (USA) - Kwon (CdS)

Johnson (USA) - Lajovic (SER, n°8)



Wawrinka (SUI, n°3) - Tiafoe (USA)

Albot (MOL) - Martinez (ESP, SE)

Norrie (GBR, WC) - Mannarino (FRA)

Qualifié - Dimitrov (BUL, n°7)



Kyrgios (AUS, n°6) - Humbert (FRA)

Fritz (USA) - Millman (AUS)

Edmund (GBR) - Lopez (ESP)

Qualifié - Auger-Aliassime (CAN, n°4)



Isner (USA, n°5) - M.Zverev (ALL, WC)

Qualifié - Lopez Villasenor (MEX, WC)

Qualifié - McDonald (USA, PR)

Thompson (AUS) - A.Zverev (ALL, n°2)



Pour la première fois, le circuit ATP fait étape à Santiago du Chili pour sa tournée sud-américaine sur terre battue. Les Chiliens, dont Christian Garin dans le rôle de tête de série numéro 1, ont fait le déplacement en masse avec l’espoir de briller devant leurs supporters.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 556 843€)

Première édition



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Martin (SLQ) - Davidovich Fokina (ESP)

Seyboth Wild (BRE, WC) - Bagnis (ARG)

Coria (ARG) - Londero (ARG, n°5)



Cuevas (URU, n°4) - Bye

Qualifié - P.Sousa (POR)

Barrios Vera (CHI, WC) - Qualifié

Cecchinato (ITA) - Dellien (BOL, n°6)



Monteiro (BRE, n°8) - Mayer (ARG)

Carballes Baena (ESP) - Munar (ESP)

Qualifié - Mager (ITA)

Ramos-Viñolas (ESP, n°3) - Bye



Delbonis (ARG, n°7) - Qualifié

Kovalik (SLQ) - Caruso (ITA)

Lorenzi (ITA) - Tabilo (CHI, WC)

Ruud (NOR, n°2) - Bye