C’est l’heure de la reprise pour Novak Djokovic ! Absent de la première partie de saison en Australie en raison de son refus de la vaccination contre le coronavirus, le numéro 1 mondial affrontera Lorenzo Musetti pour son premier match en 2022. Alors qu’Andrey Rublev sera de l’autre côté du tableau, avec Daniel Evans comme premier adversaire, un seul Tricolore a obtenu un billet direct pour le tableau principal. Arthur Rinderknech démarrera sa semaine face à Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 8.



DUBAI (Emirates Arabes Unis, ATP 500, dur extérieur, 2 605 144€)

Tenant du titre : Aslan Karatsev (RUS)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Musetti (ITA, WC)

Khachanov (RUS) - de Minaur (AUS)

Qualifié - Cilic (CRO)

Rinderknech (FRA) - Bautista Agut (ESP, n°8)



Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Basilashvili (GEO)

Struff (ALL) - Qualifié

Goffin (BEL) - Qualifié

Fucsovics (HUN) - Shapovalov (CAN, n°6)



Hurkacz (POL, n°5) - Bublik (KAZ)

van de Zandschulp (PBS) - Harris (AFS)

Murray (GBR, WC) - Qualifié

Davidovich Fokina (ESP) - Sinner (ITA, n°4)



Karatsev (RUS, n°7) - McDonald (USA)

Krajinovic (SER) - Jaziri (TUN, WC)

Ivashka (BIE) - Kwon (CdS)

Evans (GBR) - Rublev (RUS, n°2)



Novak Djokovic fait son retour, Rafael Nadal aussi ! Le vainqueur de l'Open d'Australie a opté pour le tournoi d'Acapulco, où il est la tête de série numéro 4 et débutera devant le géant américain Reilly Opelka. Son bourreau en finale à Melbourne Park, Daniil Medvedev, a eu le temps de digérer sa défaite et voudra repartir de l'avant au Mexique. Le Russe, tête de série numéro 1 devant Alexander Zverev (n°2) et Stefanos Tsitsipas (n°3), entamera cette épreuve face à Benoit Paire. Pas un cadeau pour le premier des Français engagés dans le tableau. Son compatriote Adrian Mannarino figure dans le même quart de tableau et aura pour mission de contenir Taylor Fritz en ouverture.



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 618 808€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Paire (FRA)

Hernandez (MEX, WC) - Andujar (ESP, PR)

Lopez (ESP) - Qualifié

Mannarino (FRA) - Fritz (USA, n°7)



Nadal (ESP, n°4) - Opelka (USA)

Dimitrov (BUL) - Cressy (USA)

Lajovic (SER) - Korda (USA)

Paul (USA) - Berrettini (ITA, n°5)



Carreno Busta (ESP, n°8) - Qualifié

Millman (AUS) - Giron (USA)

Qualifié - Sonego (ITA)

Djere (SER) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Norrie (GBR, n°6) - Alcaraz (ESP)

Verdasco (ESP, WC) - Isner (USA)

Nakashima (USA) - Qualifié

Brooksby (USA) - A.Zverev (ALL, n°2)



La tournée sur terre battue se poursuit en Amérique du Sud. Après Cordoba, Buenos Aires et Rio de Janeiro, c'est du côté que Santiago, au Chili, que les terriens se donnent rendez-vous. Chez lui, Cristian Garin a un titre un conserver. Le lauréat de la dernière édition est le joueur le mieux classé du tableau et gagne ainsi le droit de débuter son tournoi au 2eme tour. Un avantage que se voient également attribuer l'Argentin Federico Delbonis (n°3) et les Espagnols Albert Ramos-Vinolas (n°2) et Pedro Martinez (n°4). Les frères Cerundolo, Francisco et Juan Manuel, peuvent écrire une belle histoire au Chili. En effet, les deux Argentins sont présents dans le même quart de tableau et peuvent s'affronter pour un éventuel 3eme tour.



SANTIAGO (Chili, ATP 500, terre battue extérieure, 482 527€)

Tenant du titre : Cristian Garin (CHI)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Qualifié - Tabilo (CHI)

Rune (DAN) - Qualifié

Cecchinato (ITA) - Kecmanovic (SER, n°6)



Martinez (ESP, n°4) - Bye

Galan (COL) - Munar (ESP)

Qualifié - Seyboth Wild (BRE, WC)

Hanfmann (ALL, PR) - Coria (ARG, n°5)



Baez (ARG, n°7) - Varillas (PER)

Etcheverry (ARG) - Qualifié

Jarry (CHI, WC) - Monteiro (BRE)

Bye - Delbonis (ARG, n°3)



Bagnis (ARG, n°8) - Zapata Miralles (ESP)

Dellien (BOL) - F.Cerundolo (ARG)

Taberner (ESP) - JM.Cerundolo (ARG)

Bye - Ramos-Vinolas (ESP, n°2)