ATP : Les tableaux de Bastad et Newport

La terre battue retrouve le devant de la scène à Bastad, avec Casper Ruud qui entend bien défendre son titre après son parcours rapidement achevé à Wimbledon. Absent du tournoi londonien, Andrey Rublev va également reprendre la compétition en Suède. Côté Français, Hugo Gaston et Arthur Rinderknech ont fait le déplacement.



BASTAD (Suède, ATP 250, terre battue extérieure, 534 555€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

F.Cerundolo (ARG) - Qualifié

Karatsev (RUS) - Sonego (ITA)

Gaston (FRA) - Basilashvili (GEO, n°6)



Schwartzman (ARG, n°3) - Bye

E.Ymer (SUE, WC) - Altmaier (ALL)

Ramos-Viñolas (ESP) - Qualifié

Wawrinka (SUI, WC) - Carreño Busta (ESP, n°5)



Baez (ARG, n°8) - Rinderknech (FRA)

Davidovich Fokina (ESP) - Sousa (POR)

Ruusuvuori (FIN) - Thiem (AUT, PR)

Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye



Rune (DAN, n°7) - Qualifié

Musetti (ITA, WC) - Djere (SER)

Coria (ARG) - Qualifié

Rublev (RUS, n°2) - Bye



NEWPORT (Etats-Unis, ATP 250, gazon extérieur, 583 700€)

Tenant du titre : Kevin Anderson (AFS)



A venir…