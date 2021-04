ATP : Les tableaux de Barcelone et Belgrade

Malgré son statut d'ATP500, le tournoi de Barcelone accueille du très beau monde. Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, David Goffin ou Diego Schwartzman seront présents en Catalogne. Le contingent français sera également important avec Adrian Mannarino, qui pourrait affronter Rafael Nadal au deuxième tour, Pierre-Hugues Herbert, Corentin Moutet, Richard Gasquet, Gilles Simon, Jérémy Chardy, Jo-Wilfried Tsonga et Benoît Paire.



BARCELONE (Espagne, ATP500, terre battue, 1 702 800€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



Nadal (ESP, n°1) - Bye

Mannarino (FRA) - Qualifié

Nishikori (JAP) - Pella (ARG)

Guarin (CHI, n°13) - Bye



Khachanov (RUS, n°12) - Bye

Norrie (GBR) - Carruso (ITA)

Qualifié - Herbert (FRA)

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°4) - Bye

Alcaraz (ESP, WC) - Tiafoe (USA)

Koepfer (ALL) - Moutet (FRA)

Evans (GBR, n°16) - Bye



Fognini (ITA, n°9) - Bye

Qualifié - Qualifié

Thompson (AUS) - Gasquet (FRA)

Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye



Bautista Agut (ESP, n°5) - Bye

Simon (FRA) - Andujar (ESP)

Tsonga (FRA) - Gerasimov (BLR)

Sinner (ITA, n°11) - Bye



Ruud (NOR, n°15) - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Qualifié

Paire (FRA) - Qualifié

Rublev (RUS, n°3, WC) - Bye



Shapovalov (CAN, n°7) - Bye

Chardy (FRA) - Basilashvili (GEO)

Lopez (ESP) - Musetti (ITA, WC)

Auger-Aliassime (CAN, n°10) - Bye



De Minaur (AUS, n°14) - Bye

Davidovich-Fokina (ESP) - Bublik (KAZ)

Monteiro (BRE) - Munar (ESP, WC)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye



A Belgrade, un autre membre du Big Four va participer à un tournoi dans son pays natal : Novak Djokovic. L'autre membre du top 10 présent en Serbie et Matteo Berrettini qui va tenter de défendre le titre acquis sur cette date à Budapest en 2019.



BELGRADE (Serbie, ATP250, terre battue, 711 800€)

Tenant du titre (en 2019 à Budapest) : Matteo Berrettini (ITA)





Djokovic (SRB, n°1) - Bye

Kwon (CDS) - Qualifié

Djere (SRB) - Londero (ARG)

Qualifié - Kecmanovic (SRB, n°8)



Karatsev (RUS, n°3) - Bye

Korda (USA) - Bedene (SLO)

Qualifié - Popyrin (AUS)

Qualifié - Fucsovics (HON, n°6)



Millman (AUS, n°7) - Petrovic (SRB, WC)

Cuevas (URU) - Ruusuvuori (FIN)

Berankis (LTU) - Delbonis (ARG)

Lajovic (SRB, n°4) - Bye



Krajinovic (SRB, n°5) - Travaglia (ITA)

Milojevic (SRB) - Coria (ARG)

Troicki (SRB, WC) - Cecchinato (ITA)

Berrettini (ITA, n°2) - Bye