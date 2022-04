ATP : Les tableaux de Barcelone et Belgrade

En l’absence du tenant du titre Rafael Nadal, c’est Stefanos Tsitsipas qui sera tête de série numéro 1 à Barcelone, où il avait défié le « Taureau de Manacor » en finale l’an passé. Casper Ruud sera de l’autre côté du tableau en tant que tête de série numéro 2. Félix Auger-Aliassime tentera de faire oublier son élimination d’entrée à Monte-Carlo. Côté Français, aucun n’a de statut protégé mais ils sont quatre à entrer directement dans le tableau principal.



BARCELONE (Espagne, ATP 500, terre battue extérieure, 2 802 580€)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) - Martinez (ESP)

Giron (USA) - Coria (ARG)

Dimitrov (BUL, n°14) - Bye



Basilashvili (GEO, n°9) - Bye

Munar (ESP, WC) - Rinderknech (FRA)

Kwon (CdS) - Paire (FRA)

Alcaraz (ESP, n°5) - Bye



Norrie (GBR, n°4) - Bye

Mannarino (FRA) - Ramos-Viñolas (ESP)

Fucsovics (HUN) - Thompson (AUS)

Delbonis (ARG, n°15) - Bye



De Minaur (AUS, n°10) - Bye

Andujar (ESP) - Humbert (FRA)

Harris (AFS) - Carballes Baena (ESP)

Bautista Agut (ESP, n°7) - Bye



Schwartzman (ARG, n°6) - Bye

Qualifié - McDonald (USA)

Musetti (ITA) - Baez (ARG)

Evans (GBR, n°12) - Bye



Tiafoe (USA, n°13) - Bye

Qualifié - Davidovich Fokina (ESP)

Qualifié - Korda (USA)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Carreño Busta (ESP, n°8) - Bye

Qualifié - Robredo (ESP, WC)

Cressy (USA) - Qualifié

Sonego (ITA, n°11) - Bye



Bublik (KAZ, n°16) - Bye

Lopez (ESP, WC) - Ruusuvuori (FIN)

Qualifié - Nakashima (USA)

Ruud (NOR, n°2) - Bye



Après son retour à la compétition manqué à Monte-Carlo, Novak Djokovic va retrouver son public à Belgrade, avec l’envie de faire mieux que la demi-finale disputée l’an passé. Les Serbes seront en force avec six représentants alors que Dominic Thiem fera à cette occasion son retour sur le circuit principal. Côté Français, Richard Gasquet est le seul à avoir fait le déplacement et aura pour premier adversaire Miomir Kecmanovic, tête de série numéro 7.



BELGRADE (Serbie, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900 €)

Tenant du titre : Matteo Berrettini (ITA)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Medjedovic (SER, WC) - Djere (SER)

Thiem (AUT) - Millman (AUS)

Gasquet (FRA) - Kecmanovic (SER, n°7)



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

M.Ymer (SUE) - Qualifié

Qualifié - J.Sousa (POR)

Goffin (BEL) - Krajinovic (SER, n°8)



Fognini (ITA, n°6) - Cecchinato (ITA)

Kukushkin (KAZ, WC) - Bedene (SLO, PR)

Tabilo (CHI, WC) - Otte (ALL)

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Garin (CHI, n°5) - Rune (DAN)

Lajovic (SER) - Qualifié

Laaksonen (SUI) - Qualifié

Rublev (RUS, n°2) - Bye