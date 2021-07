ATP : Les tableaux d'Atlanta et Kitzbühel

La préparation de l'US Open se poursuit du côté d'Atlanta, qui accueille un tournoi ATP 250 sur dur cette semaine. Milos Raonic, qui a demandé une invitation de dernière minute, sera la tête de série n°1 et Jannik Sinner sera n°2. Un seul Français sera présent : Benoit Paire, qui débute sa tournée américaine.



ATLANTA (Etats-Unis, ATP 250, 542 828€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



1er tour

Raonic (CAN, WC, n°1) - Bye

Bryde (USA, WC) - Nakashima (USA)

Q - Querrey (USA)

Thompson (AUS) - Harris (AFS, n°8)



Norrie (GBR, n°3) - Bye

Anderson (AFS) - Kyrgios (AUS)

McDonald (USA) - Ruusuvuori (FIN)

Uchiyama (JAP) - Paire (FRA, n°7)



Fritz (USA, n°5) - Q

Popyrin (AUS) - Johnson (USA)

Seppi (ITA) - Q

Opelka (USA, n°4) - Bye



Isner (USA, n°6) - Wolf (USA)

Sock (USA, WC) - Berankis (LIT)

Q - Kudla (USA)

Sinner (ITA, n°2) - Bye



Le dernier tournoi sur terre battue de la saison se déroule du côté de Kitzbühel, en Autriche, où Casper Ruud et Roberto Bautista Agut seront les deux principales têtes de série. Deux Français seront présents en Autriche : Arthur Rinderknech et Lucas Pouille.



KITZBÜHEL (Autriche, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre : Miomir Kecmanovic (SER)



1er tour

Ruud (NOR) - Bye

Munar (ESP) - Q

Cuevas (URU) - M.Ymer (SUE)

Erler (AUT, WC) - Alcaraz (ESP, n°10)



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Seyboth Wild (BRE, WC) - Q

Travaglia (ITA) - Q

Rinderknech (FRA) - Delbonis (ARG, n°5)



Djere (SER, n°6) - Altmaier (ALL)

Albot (MOL) - Cecchinato (ITA)

Mager (ITA) - Novak (AUT, WC)

Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye



Vesely (RTC) -

Pouille (FRA) - Martinez (ESP)

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye