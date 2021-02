L’Espagne doit composer sans son numéro 1 naturel. Absent lors de la première sortie de la sélection espagnole dans le cadre de l’ATP Cup face à l’Australie, Rafael Nadal ne devrait pas plus participer au duel de son équipe face à la Grèce, décisif dans la course aux demi-finales. Comme face aux Australiens, Pablo Carreño Busta sera le numéro 2 alors que Roberto Bautista Agut sera le numéro 1 et affrontera Stefanos Tsitsipas. Souffrant d’une « raideur » au bas du dos, Rafael Nadal s’est confié sur son état de santé dans un entretien accordé à la chaîne espagnole #Vamos. « Je ne vais pas trop mal mais je ne suis pas suffisamment prêt pour jouer, a déclaré le numéro 2 mondial à quatre jours du début de l’Open d’Australie. Je m’améliore petit-à-petit mais je ne suis pas prêt à faire face à un match disputé avec une intensité maximale. »

Nadal ne se sent pas obsédé par les tournois du Grand Chelem



S’il n’est pas en mesure de participer à une éventuelle demi-finale, voire à la finale de l’ATP Cup, avec l’Espagne, Rafael Nadal abordera le premier tour de l’Open d’Australie avec un temps de jeu réduit à une exhibition face à Dominic Thiem organisée à Adelaide. S’il confirme que la première levée du Grand Chelem est un objectif pour lui, un échec ne lui plombera pas le moral. « Mon premier grand objectif est l’Open d’Australie et si ça ne se passe pas bien, nous verrons pour la suite de la saison », assure le « Taureau de Manacor ».

Cet Open d’Australie 2021 sera l’occasion pour le Majorquin, qui n’a triomphé à Melbourne qu’à une seule reprise en 2009, de remporter son 21eme Grand Chelem et, ainsi dépasser Roger Federer dans la hiérarchie. Une idée qui ne semble pas lui traverser l’esprit. « Je ne me suis jamais senti obsédé par les tournois du Grand Chelem », confie Rafael Nadal. Mais écrire une page d’histoire de son sport est sans doute une perspective qui doit tout de même le séduire.