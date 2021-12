ATP : Les confidences personnelles et sportives de Zverev

Zverev : "Gagner des tournois du Grand Chelem et devenir numéro un mondial"

Ce dimanche soir, la ZDF va décerner son titre de sportif allemand de l’année, et Alexander Zverev a de belles chances de succéder au hockeyeur NHL Léon Draisaitl. Vainqueur des Jeux Olympiques, du Masters, mais aussi des tournois d’Acapulco, Madrid, Cincinnati et Vienne, le n°3 mondial, âgé de 24 ans, a vécu la plus belle saison de sa carrière et il a confié que l’apaisement dans sa vie privée l’avait grandement aidé. « Je suis plus âgé. J'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie qui m'ont provoqué des problèmes. J'ai commencé à apprendre et à gérer cela, à ressentir une paix intérieure. Maintenant, c'est comme ça : chaque décision que je prends est une décision de moi-même.», reconnait-il. Ces dernières années, le joueur allemand a cumulé les problèmes hors-court, avec la séparation de ses entraîneurs Juan Carlos Ferrero puis Ivan Lendl, un test positif au coronavirus lors de l’Adria Tour qui avait causé la polémique, la bataille juridique avec son premier manager Patricio Apey, et surtout les accusations de violences conjugales de son ex-petite amie Olga Sharypova.« Je me suis battu pendant un an - également auprès de l'ATP -, pour qu'une enquête soit ouverte. Je suis content que l'enquête arrive désormais à sa fin. On m'a dit que tout ça ne tardera pas. Nous menons également des actions fortes (en justice, ndlr) en Russie contre elle », a expliqué Zverev, qui est également devenu père d’une petite fille en avril 2021, qu’il a eue avec une femme (Brenda Patea) dont il est séparé. Malgré cette vie personnelle bien agitée, Alexander Zverev a vécu une belle saison sur le plan sportif et espère faire bien mieux en 2022. «Il y en a deux que je n'ai pas encore atteints : gagner des tournois du Grand Chelem et devenir numéro un mondial. J'espère que tout cela peut déjà se produire en Australie. » La concurrence est prévenue !