ATP : Les cinq matchs qui ont fait vibrer la planète tennis en 2020

La saison 2020 a commencé de bien belle manière avec l’édition inaugurale de l’ATP Cup, mettant en compétition les meilleures nations du tennis. Dès le 7 janvier à Brisbane, lors de l’opposition entre la Grèce et l’Australie en phase de groupes, Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios ont fait le show. Devant son public, l’Australien l’a emporté (7-6, 6-7, 7-6) en 2h38 de jeu. Le match a surtout été marqué par l’efficacité des deux joueurs au service puisqu’aucun break n’a été concédé. Quatre jours plus tard à Sydney, Novak Djokovic a envoyé la Serbie en finale de la compétition après sa victoire (6-1, 5-7, 6-4) contre Daniil Medvedev. A l’issue de ce deuxième match de la confrontation contre la Russie, le Serbe, soulagé, s’est jeté au sol sous les acclamations d’un public ravi d’avoir pu assister à un si grand spectacle. Cap désormais sur Rome, après la pause forcée par le coronavirus. Diego Schwartzman a gagné sa place pour la finale en dominant Denis Shapovalov (6-4, 5-7, 7-6). L’Argentin a fait la différence au tie-break d’un dernier set de 1h26 !

Thiem en patron face aux gros

Enfin, il faut regarder du côté de l’O2 Arena de Londres à la mi-novembre pour retrouver les deux derniers matches de cette rétrospective. S’il n’est pas parvenu à remporter le Masters, Dominic Thiem a produit un tennis de grande qualité tout au long de la semaine. En poules, l’Autrichien a écarté Rafael Nadal après une rencontre serrée jusqu’au bout (7-6, 7-6). Dans le dernier carré, il s’est offert le n°1 mondial, Novak Djokovic en presque trois heures de jeu. Malgré quatre balles de match ratées au tie-break de la seconde manche, Thiem a réussi à prendre le dessus sur le Serbe en toute fin de match. Mené 4-0 dans le dernier jeu décisif, il a renversé Djokovic pour s’imposer 7-5. Cette victoire (7-5, 6-7 7-6) est d’autant plus symbolique qu’il s’agissait du 300eme succès du n°3 mondial sur le circuit ATP.