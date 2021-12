ATP : Les cinq matchs qui ont fait l’année 2021

Barcelone : Nadal-Tsitsipas, une finale dantesque

Roland-Garros : Djokovic fait tomber Nadal au terme d’une demie monumentale

JO : Zverev signe l’exploit de l’année

US Open : Medvedev prive Djokovic d'un record historique



Anvers : Murray et Tiafoe font le show

Le tournoi de Barcelone et les fans présents le 25 avril se sont délecté d’un choc de titans. Tout simplement la plus belle finale possible entre Rafael Nadal, roi de la terre battue, et Stefanos Tsitsipas, en quêté de doublé après son titre au Masters 1000 de Monte-Carlo. Ils n’ont pas été déçus. 3h40’, c’est le temps qu’il a fallu pour départager les deux géants du moment. Mais le Taureau de Manacor s’est fait peur en manquant deux premières balles de match dans le deuxième set et en sauvant une opportunité de titre pour le Grec dans le dernier acte. Il triomphe 6-4, 6-7, 7-5 sous les clameurs d’un public acquis à sa cause.Ce potentiel choc du dernier carré était attendu par tous. Le match déjà faramineux, qui a vu chacun prendre un set, est monté un peu plus en intensité dans une troisième manche exceptionnelle, remportée par le Serbe en plus d’une heure et demie dans une ambiance des grands soirs. Et quand tous les spectateurs présents dans les tribunes du court Philippe-Chatrier craignaient de devoir rentrer chez eux en raison du couvre-feu (23h) en vigueur en France, ils ont appris qu’une dérogation a été accordée au tournoi par le gouvernement. Une officialisation délivrant tout un stade. Sur le court, l’affaire était pliée. Novak Djokovic a remporté ce match historique (3-6, 6-3, 7-6, 6-2) en 4h13’ et rallié ainsi la finale, qu’il a remportée deux jours plus tard devant Stefanos Tsitsipas.Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon … Novak Djokovic roule sur le circuit en 2021. L’histoire est en marche pour le Serbe qui rêve de s’emparer des quatre tournois du Grand Chelem ainsi que des Jeux Olympiques sous le drapeau serbe. Un « Golden Slam » qui semble inévitable mais Alexander Zverev a décidé de jouer les trouble-fêtes en demi-finale. Pourtant mené d’un set et d’un break dans la seconde manche (1-6, 2-3), l’Allemand devient injouable. Il débreake dans la foulée et égalise à un set partout avant de rouler sur le numéro 1 mondial dans l’acte décisif. Score final : 1-6, 6-3, 6-1 pour le cadet des frères Zverev, auteur d’un véritable exploit avant d’aller chercher l’or.Un match à gagner pour signer le Grand Chelem calendaire réussi une seule fois dans l’ère Open, par Rod Laver en 1969. L’enjeu de cette finale de l’US Open entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev est immense pour le numéro 1 mondial, qui peut à cette occasion doubler Roger Federer et Rafael Nadal pour devenir l’unique détenteur du record de titres en Grand Chelem (21). C’était sans compter sur un Medvedev impérial. Le plus francophone des Russes épate la planète tennis et inflige un 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) au maitre du sport à la balle jaune, rattrapé par la pression et en sanglots sur son banc au dernier changement de côté. Le cours du match ne changera pas. Cette partie marquera à vie les deux hommes, autant Djokovic que Medvedev, vainqueur de son premier tournoi du Grand Chelem.On ne pouvait pas clôturer ce sujet sans plébisciter Andy Murray et Frances Tiafoe, auteurs de l’une des batailles les plus féroces de l’année. Opposés au 1er tour de l’ATP 250 d’Anvers, les deux hommes repoussent leurs limites et jouent trois tie-breaks. Le premier remporté par le Britannique et le second par l’Américain. Dans le dernier jeu décisif, Tiafoe a deux occasions pour passer au tour suivant mais il voit Murray rafler la mise. Ce combat majestueux de 3h46' valait bien une belle accolade en fin de rencontre, et la standing ovation d’un public ravi du spectacle proposé.