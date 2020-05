ATP : Les avocats de Basilashvili contestent les accusations de violence

Depuis quelques jours désormais, Nikoloz Basilashvili se retrouve en plein tourbillon judiciaire. En effet, le tennisman géorgien, âgé de 28 ans et classé à la 27eme place mondiale, est accusé par son ex-épouse de violences devant un mineur. Des accusations largement remises en cause par les avocats du sportif, comme le rapporte le média UbiTennis : « En tant qu'avocats de Nikoloz Basilashvili, nous confirmons que les accusations de violence domestique portées contre notre client par son ancienne épouse le 23 mai sont fausses et totalement infondées. Les séquences vidéos déjà transmises au tribunal démontrent la position de notre client et le déchargent complètement. » Pour rappel, en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit à travers le monde, les circuits ATP et WTA sont à l'arrêt total jusqu'au 1er août prochain, au moins. A partir de cette date, reverra-t-on Basilashvili avec une raquette à la main ? L'avenir nous le dira, notamment parce que le natif de Tbilissi risque trois ans de prison.