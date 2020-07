ATP : Leconte voit Federer arrêter en 2021

La retraite de Roger Federer. Le circuit ATP étant mis sur pause depuis de longs mois, le sujet revient régulièrement dans les médias ces derniers temps, faute de résultats à disséquer. Le joueur suisse lui-même, qui fêtera ses 39 ans le 8 août prochain, avait évoqué le sujet début juillet dans un magazine allemand : « L'heure de la retraite approche et je sais que le circuit va me manquer. Il aurait été facile de prendre ma retraite maintenant, mais je veux continuer de me donner une chance de profiter du tennis », avait déclaré le Suisse. Actuellement blessé au genou, Federer ne reviendra pas sur le circuit avant 2021. D’ailleurs, Henri Leconte estime que c’est cette année-là que le tennisman aux 20 tournois du Grand Chelem dira stop. Interrogé ce dimanche dans les colonnes du Télégramme de Brest, Leconte estime que la retraite des trois légendes Federer-Nadal-Djokovic fera beaucoup de mal au tennis.

Leconte : « L’ère magique que nous avons eue sera terminée »

« C’est extraordinaire, nous n’aurons plus jamais ça. Cette génération de mutants vit dans un autre monde. Et il va falloir l’oublier. D’ailleurs, ce ne serait pas surprenant que Federer arrête sa carrière après Wimbledon. Et ensuite, ce sera fini. Car nous verrons et vivrons le sport d’une tout autre façon. Il est possible que nous passions dans un monde plus virtuel, à travers notre téléphone ou notre télévision. (…) Les Zverev, Thiem et d’autres frappent à la porte. Mais ce sera différent. L’ère magique que nous avons eue sera terminée et ce sera forcément autre chose. Je pense que les gens ne s’en rendent pas compte. » Federer arrêtera-t-il en juillet 2021, sans même disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, pour tenter de décrocher la médaille d’or en simple qui manque à son palmarès ? Pas sûr… En début de semaine, son entraîneur Severin Luthi déclarait d’ailleurs : « Rien ne peut être exclu à 100%, mais vu qu’il aime toujours le tennis et qu’il partage du temps avec les amis qu’il a partout, je ne pense pas qu’il prendra sa retraite en 2021. » De quoi rassurer les fans du Suisse.