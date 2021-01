ATP : Le tennis n'a pas manqué à Kyrgios

Le Great Ocean Road Open et le Murray River Open, tournois préparatoires à l’Open d’Australie, débutent lundi. à Melbourne Un ouf de soulagement pour les joueurs après une quarantaine éprouvante et longue dans leur chambre d’hôtel. Tous se réjouissent de pouvoir enfin se frotter aux autres en compétition. Enfin, presque tous. Presque un an après son dernier match officiel, Nick Kyrgios, qui s’apprête à affronter le Français Alexandre Muller au premier tour du Murray River Open, n’aurait certainement pas dit non à une reprise plus tardive de la compétition. En conférence de presse, le 47eme joueur mondial a tout simplement fait ce qu'il sait faire de mieux, du Nick Kyrgios. « Je ne vais pas mentir, le tennis ne m'a pas tellement manqué. Je suis un compétiteur, mais j'ai pu l'être autrement que sur un court. Je le suis dans tous les aspects de ma vie. J'ai joué à pas mal de jeux vidéo et cela m'a permis d'entretenir cette compétitivité. Non, le tennis ne m'a pas manqué du tout », a lancé celui connu, bien sûr, pour son talent mais également pour ses punchlines et ses pétages de plomb sur le court.

Joueur professionnel mais pas amoureux de tennis

Kyrgios a plutôt bien vécu la séparation la petite balle jaune et sa raquette, mais pas que. « Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de gens sur le circuit qui m'ont manqué, mis à part les Australiens et quelques bons amis », a-t-il ajouté. Si cette année 2020 quasiment blanche sur le plan sportif lui a permis de profiter de sa famille et de ses amis, elle l’a également reposé mentalement. Le natif de Canberra aborde le Murray River Open avec beaucoup de décontraction. « Mentalement, je me sens totalement régénéré, prêt à m'y remettre. J'ai l'impression de bien jouer et je suis prêt. De toute façon, tout le monde navigue à vue en ce moment. Personne ne sait qui est en forme et qui ne l'est pas. Je vais voir au jour le jour et essayer de prendre autant de plaisir que possible », a-t-il bouclé. A Alexandre Müller d’en profiter.