Avant Roland-Garros, Rome va accueillir les candidats au titre Porte d’Auteuil pour le dernier Masters 1000 préparatoire à la deuxième levée du Grand Chelem. Tenant du titre, Rafael Nadal sera tête de série numéro 3 et sera exempté du premier tour. Le Majorquin entrera en lice face à un qualifié ou bien à John Isner. Novak Djokovic, tête de série numéro 1, sera dans la même moitié de tableau que le « Taureau de Manacor » et lancera sa semaine romaine face à Lloyd Harris ou Aslan Karatsev. Dans l’autre moitié du tableau, Alexander Zverev devra attendre pour connaître son adversaire car deux qualifiés devront en découdre pour rejoindre la tête de série numéro 2.

Alcaraz ne croisera pas Nadal avant la finale

Quatrième dans la hiérarchie, Stefanos Tsitsipas retrouvera pour ses débuts dans le tournoi Grigor Dimitrov ou un joueur issu des qualifications. Alors que le choc entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz a illuminé les quarts de finale à Madrid, les deux Espagnols n’ont pas été versés dans la même partie de tableau. Carlos Alcaraz lancera sa semaine face à l’invité italien Francesco Passaro ou au Chilien Cristian Garin. Côté Français, avec le forfait de Gaël Monfils, aucun Tricolore n’a son entrée dans le tableau principal. Ugo Humbert, Benoît Paire et Adrian Mannarino ont tous trois échoué lors des qualifications.



ROME (Italie, ATP Masters 1000, terre battue extérieure, 6 008 725 €)

Tenant du titre : Rafael Nadal (ESP)



Premier tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Harris (AFS) - Karatsev (RUS)

Djere (SER, Q) - Coric (CRO, PR)

Wawrinka (SUI, PR) - Opelka (USA, n°14)



Schwartzman (ARG, n°12) - Kecmanovic (SER)

Bublik (KAZ) - Giron (USA, LL)

Davidovich Fokina (ESP) - Ivashka (BIE)

Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Bye



Nadal (ESP, n°3) - Bye

F.Cerundolo (ARG, Q) - Isner (USA)

Basilashvili (GEO) - Evans (GBR)

Sonego (ITA) - Shapovalov (CAN, n°13)



Hurkacz (POL, n°11) - Goffin (BEL)

Brooksby (USA) - Cobolli (ITA, WC)

Korda (USA) - van de Zandschulp (PBS)

Ruud (NOR, n°5) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Krajinovic (SER) - Tiafoe (USA)

Fognini (ITA) - Thiem (AUT, PR)

Martinez (ESP) - Sinner (ITA, n°10)



Carreño Busta (ESP, n°15) - Delbonis (ARG)

Khachanov (RUS) - Zeppieri (ITA, Q)

Dimitrov (BUL) - Nakashima (USA, Q)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



Alcaraz (ESP, n°7) - Bye

Passaro (ITA, WC) - Garin (CHI)

Cilic (CRO) - Arnaldi (ITA, WC)

Nardi (ITA, WC) - Norrie (GBR, n°9)



Lajovic (SER, Q) - de Minaur (AUS)

Ramos-Viñolas (ESP) - Paul (USA)

Griekspoor (PBS, Q) - Baez (ARG, Q)

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye