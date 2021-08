ATP : Le tableau de Winston-Salem

Pour les tennismen, Winston-Salem est la dernière étape dans la préparation avant l'US Open. Dans cet ATP 250, il y aura au moins un joueur français en huitièmes de finale. Tête de série, Benoît Paire attend le vainqueur du duel Arthur Rinderknech - Gilles Simon au deuxième tour. Corentin Moutet et Richard Gasquet sont aussi directement qualifiés dans le tableau principal du tournoi américain. Pablo Carreno-Busta est la tête de série numéro 1 alors qu'un duel Nick Kyrgios - Andy Murray va animer le premier tour.



Winston-Salem (Etats-Unis, ATP 250, dur, 807 210$)

Tenant du titre (en 2019) : Hubert Hurkacz (POL)



1er tour

Carreno Busta (ESP, WC, n°1) - Bye

Albot (MDA) - Kwon (CDS)

Sandgren (USA) - Cecchinato (ITA)

Bye - Koepfer (ALL, n°16)



Struff (ALL, n°9) - Bye

Qualifié - Mager (ITA)

Seppi (ITA) - Ivashka (BLR)

Bye - Cilic (CRO)



Evans (GBR, WC, n°3) - Bye

Qualifié - Lopez (ESP)

Gerasimov (BLR) - Gombos (SVQ)

Bye - Gasquet (FRA, n°14)



Paire (FRA, n°12) - Bye

Rinderknech (FRA) - Simon (FRA, PR)

Ruusuvuori (FIN) - Moutet (FRA)

Bye - Bublik (KAZ, n°5)



Basilashvili (GEO, n°7) - Bye

Coria (ARG) - Musetti (ITA)

Giron (USA) - Bagnis (ARG)

Bye - Delbonis (ARG, n°10)



Alcaraz (ESP, n°15) - Bye

Johnson (USA) - Qualifié

Munar (ESP) - Qualifié

Bye - Fucsovics (HON, n°4)



Millman (AUS, n°8) - Bye

Thompson (AUS) - Pella (ARG)

Ymer (SUE) - Travaglia (ITA)

Bye - Ramos-Vinolas (ESP)



Tiafoe (USA, n°13) - Bye

Kyrgios (AUS) - Murray (GBR, WC)

Monteiro (BRA) - Duckworth (AUS)

Bye - Goffin (BEL, N°2, WC)