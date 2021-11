ATP : Le tableau de Stockholm

Place au dernier tournoi ATP de l'année ! Il se tient à Stockholm, dont la première édition a eu lieu en 1969, en faisant l'épreuve en salle la plus ancienne chez les messieurs. La tête de série numéro 1, Jannik Sinner, a perdu gros à Paris. Eliminé dès le 2èeme tour par Carlos Alcaraz, l'Italien a vu Hubert Hurkacz le reléguer à la neuvième place à la Race (classement sur l'année) et ainsi s'octroyer le dernier billet pour le Masters. Toutefois, Sinner peut prendre de précieux points en Suède pour sceller sa place de premier remplaçant pour l'épreuve de Turin. A Stockholm, il est exempté de 1er tour à l'instar de Félix Auger-Aliassime (n°2) Denis Shapovalov (n°3), tenant du titre, et Daniel Evans (n°4). Leo, fils de la légende suédoise Björn Borg, est invité par l'organisation. Le 2139eme à l'ATP aura fort à faire devant Tommy Paul. Les deux Français engagés, Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino, n'ont pas été gâtés par le tirage au sort. Ils seront respectivement opposés à Alexander Bublik (n°6) et Marton Fucsovics (n°7).



STOCKHOLM (Suède, ATP 250, dur intérieur, 711 275€)

Tenant du titre (2019) : Denis Shapovalov (CAN)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Murray (GBR, WC) - Qualifié

Borg (SUE, WC) - Paul (USA)

Qualifié - Fritz (USA, n°5)



Evans (GBR, n°4) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) - McDonald (USA)

Martinez (ESP) - Ruusuvuori (FIN)

E.Ymer (SUE, WC) - Tiafoe (USA, n°8)



Bublik (KAZ, n°6) - Rinderknech (FRA)

Gojowczyk (ALL) - Giron (USA)

Qualifié - Qualifié

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Fucsovics (CAN, n°7) - Mannarino (FRA)

Van de Zandschulp (PBS) - Thompson (AUS)

Carballes Baena (ESP) - Krajinovic (SER)

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye