ATP : Le tableau de San Diego

Pandémie de coronavirus oblige, le Masters 1000 d'Indian Wells a été décalé de mars à octobre cette année. Et pour que les joueurs puissent préparer de la meilleure des façons ce grand rendez-vous californien, l'ATP a décidé d'organiser un tournoi à San Diego, à 200 kilomètres plus au Sud, dans les mêmes conditions de jeu ou presque. Certains joueurs disputant la Laver Cup ce week-end à Boston seront présents, comme Andrey Rublev, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, qui seront les quatre premières têtes de série. Aucun Français n'a fait le déplacement sur la côte Ouest.



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Fognini (ITA) - Nakashima (USA, WC)

Harris (AFS) - Q

Q - Schwartzman (ARG, n°6)



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Q - Fritz (USA)

Sonego (ITA) - Norrie (GBR)

Kwon (CdS) - Evans (GBR, n°8)



Hurkacz (POL, n°5) - Q

Karatsev (RUS) - Delbonis (ARG)

Fucsovics (HUN) - Dimitrov (BUL)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Garin (CHI, n°7) - Basilashvili (GEO)

Korda (USA) - Paul (USA)

Nishikori (JAP, WC) - Murray (GBR, WC)

Ruud (NOR, n°2) - Bye



SOFIA (Bulgarie, ATP 250, dur indoor, 389 270€)

Tenant du titre : Jannik Sinner (ITA)



Tableau à venir...