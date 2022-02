ATP : Le tableau de Rotterdam

Le premier ATP 500 se déroule à partir de lundi du côté de Rotterdam, en présence de trois joueurs du Top 10 : Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev (tenant du titre) et Felix Auger-Aliassime. Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov ou encore Cameron Norrie auront également leur mot à dire sur les courts néerlandais. Trois Français ont fait le déplacement aux Pays-Bas : Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert, qui n'ont pas eu de chance au tirage en héritant respectivement de Hurkacz et Norrie, et Arthur Rindeknech, qui affrontera le Sud-Coréen Kwon avant un possible deuxième tour contre Rublev.



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 349 070€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Davidovich Fokina (ESP)

Harris (AFS) - Ivashka (BIE)

Goffin (BEL) - De Minaur (AUS)

McDonald (USA) - Basilashvili (GEO, n°8)



Hurkacz (POL, n°4) - Tsonga (FRA, WC)

Musetti (ITA) - M.Ymer (SUE)

Q - van de Zandschulp (PBS)

Q - Shapovalov (CAN, n°5)



Norrie (GBR, n°6) - Humbert (FRA)

Khachanov (RUS) - Popyrin (AUS)

Bublik (KAZ) - Murray (GBR, WC)

Q - Auger-Aliassime (CAN, n°3)



Karatsev (RUS, n°7) - Griekspoor (PBS, WC)

Krajinovic (SER) - Fucsovics (HON)

Rinderknech (FRA) - Kwon (CdS)

Q - Rublev (RUS, n°2)



DALLAS (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 692 649€)

1ere édition



1er tour

A venir...



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 526 049€)

Tenant du titre : Diego Schwartzman (ARG)



1er tour

A venir...