ATP : Le tableau de Majorque

Censé refaire son apparition dans le calendrier en 2020, après 18 ans d'absence, le tournoi ATP 250 de Majorque en Espagne avait été annulé, en raison de la pandémie de coronavirus. Cette année, il est donc bien au rendez-vous et se disputera pour la première fois sur gazon, après s'être joué sur terre battue. Pour cette édition 2021, du beau monde a répondu présent, avec, en têtes d'affiche, le Russe Daniil Medvedev, tête de série n°1, et l'Autrichien Dominic Thiem, tête de série n°2. Un total de quatre Français a directement pris place dans ce tableau principal : Corentin Moutet, Gilles Simon, Ugo Humbert et Adrian Mannarino.



MAJORQUE (Espagne, ATP 250 Series, gazon, 783 655€)

Tenant du titre (en 2002, sur terre battue) : Gaston Gaudio (ARG)



Premier tour

Medvedev (RUS, n°1, WC) - Bye

Harris (AFS) - Moutet (FRA)

Munar (ESP) - Sandgren (USA)

Simon (FRA) - Ruud (NOR, n°5)



Carreno Busta (ESP, n°4) - Bye

Vesely (RTC) - Caruso (ITA)

Thompson (AUS) - Andujar (ESP)

Q - Lajovic (SLO, n°8)



Humbert (FRA, n°7) - Kecmanovic (SLO)

Q - Querrey (USA)

Travaglia (ITA) - Pella (ARG)

Bautista Agut (ESP, n°3, WC) - Bye



Khachanov (RUS, n°6) - Q

Q - Lopez (ESP)

Struff (ALL) - Mannarino (FRA)

Thiem (AUT, n°2, WC) - Bye







EASTBOURNE (Grande-Bretagne, ATP 250, gazon, 684 080€)

Tenant du titre (en 2019) : Taylor Fritz (USA)



Premier tour



A venir...