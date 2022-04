ATP : Le tableau de Madrid

C'est parti pour le quatrième Masters 1000 de cette saison 2022. Ce vendredi, s'est déroulé le tirage au sort. L'an dernier, le prestigieux tournoi avait été remporté par l'Allemand Alexander Zverev, soit le quinzième de ses 19 titres. Cette année encore, ce dernier sera bel et bien présent. Et en sa qualité de tête de série n°2, le joueur sera même exempté du premier tour. Si la logique était alors respectée, il retrouverait, en finale, le Serbe Novak Djokovic, tête de série n°1 et également exempté du premier tour. Mais avant cela, de part et d'autre, les obstacles risquent d'être plutôt nombreux. Dans la partie de tableau de Djokovic, se trouvent ainsi également et notamment deux Espagnols et non des moindres, à savoir Rafael Nadal, qui effectuera son grand retour après sa blessure à une côte suite à sa finale perdue à Indian Wells il y a un mois et demi, ainsi que Carlos Alcaraz, récent vainqueur à Miami. Les deux Espagnols peuvent potentiellement se retrouver en quarts de finale, avant une demie contre le Serbe.

Monfils pourrait retrouver Djokovic dès le deuxième tour

A noter que cette année, aucun duel entre Djokovic et Nadal n'a encore eu lieu, eux qui n'ont plus disputé le même tournoi depuis l'édition 2021 de Roland-Garros. Les trois autres quarts de finale pourraient mettre aux prises Novak Djokovic à Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas à Andrey Rublev et Alexander Zverev à Felix Auger-Aliassime. Toujours dans cette même partie de tableau, aura lieu, lors du premier tour, un très alléchant duel entre le Britannique Andy Murray, bénéficiaire d'une wild card, et l'Autrichien Dominic Thiem. Pour ce qui est du contingent français, deux de ses représentants ont pris directement place dans le tableau principal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été épargnés. Gaël Monfils pourrait retrouver Djokovic au deuxième tour, s'il se sortait de son premier tour contre l'Espagnol Carlos Gimeno Valero, bénéficiaire d'une wild card. De son côté, également invité, Lucas Pouille sera opposé au Russe Karen Khachanov, pour un potentiel deuxième tour contre Tsitsipas.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Premier tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Gimeno Valero (ESP, WC) - Monfils (FRA)

Murray (GBR, WC) - Thiem (AUT)

Q - Shapovalov (CAN, n°14)



Hurkacz (POL, n°12) - Q

Harris (AFS) - Davidovich Fokina (ESP)

Coric (CRO) - Bautista Agut (ESP)

Ruud (NOR, n°5) - Bye



Nadal (ESP, n°3) - Bye

Kecmanovic (SER) - Bublik (KAZ)

Karatsev (RUS) - Q

Van de Zandschulp (PBS) - Carreno Busta (ESP, n°16)



Norrie (GBR, n°9) - Q

Krajinovic (SER) - Isner (USA)

Basilashvili (GEO) - Fognini (ITA)

Alcaraz (ESP, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Sonego (ITA) - Draper (GBR, WC)

Evans (GBR) - Delbonis (ARG)

Brooksby (USA) - Fritz (USA, n°11)



Schwartzman (ARG, n°13) - Q

Dimitrov (BUL) - Q

Pouille (FRA, WC) - Khachanov (RUS)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°8) - Bye

Tiafoe (USA) - Garin (CHI)

De Minaur (AUS) - Martinez (ESP)

Paul (USA) - Sinner (ITA, n°10)



Opelka (USA, n°15) - Korda (USA)

Ivashka (BIE) - Q

Cilic (CRO) - Ramos-Vinolas (ESP)

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye