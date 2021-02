ATP : Le tableau de l'Open Sud de France

Lundi, au lendemain de la finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev, débutera l’Open Sud de France. Et le tableau du tournoi de Montpellier (22-28 février) vient d'être dévoilé ! Côté français, Lucas Pouille affrontera Benjamin Bonzi au 1er tour, Jo-Wilfried Tsonga sera opposé à l’Américain Sebastian Korda tandis que Gilles Simon a hérité de Dennis Novak. Roberto Bautista Agut, David Goffin, Dusan Lajovic et Hubert Hurkacz sont respectivement les quatre premières têtes de série. Sixième joueur le mieux classé dans le tableau, Ugo Humbert devra se défaire de Norbert Gombos pour commencer.



MONTPELLIER – OPEN SUD DE FRANCE (France, ATP 250, dur intérieur, 323 970€)

11ème édition - Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)





1er tour

Bye – Bautista Agut (ESP, n°1)

Qualifié – Basilashvili (GEO)

Qualifié – Giron (USA)

Gombos (SLQ) – Humbert (FRA, n°6)



Lajovic (SER, n°3) – Bye

Novak (AUT) – Simon (FRA)

M.Ymer (SUE) – Vesely (RTC)

Qualifié – Struff (ALL, n°8)



Sinner (ITA, n°5) – Bedene (SLO)

Gerasimov (BIE) – A.Murray (GBR, WC)

Qualifié – Davidovich Fokina (ESP)

Bye – Hurkacz (POL, n°4)



Sonego (ITA, n°7) – Gaston (FRA, WC)

Tsonga (FRA) – Korda (USA)

Pouille (FRA) – Bonzi (FRA, WC)

Bye – Goffin (BEL, n°2)