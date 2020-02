ATP : Le tableau de Dubai

Trois semaines après sa victoire à l'Open d'Australie, Novak Djokovic est de retour sur le circuit ATP, à Dubai, où il n'avait plus mis les pieds depuis quatre ans, mais où il s'est imposé en 2009, 2010, 2011 et 2013. Le Serbe aura pou principal adversaire Stefanos Tsitsipas, alors que Gaël Monfils, sur la lancée de son doublé Montpellier-Rotterdam, sera la tête de série n°3. Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et Benoit Paire sont les autres Français présents dans ce tournoi émirati.



DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS, ATP 500, dur extérieur, 2 950 420€)

Tenant du titre : Roger Federer (SUI)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Jaziri (TUN, WC)

Kohlschreiber (ALL) - Safwat (EGY,WC)

Gunneswaran (IND, WC) - Q

Kukushkin (KAZ) - Khachanov (RUS, n°7)



Monfils (FRA, n°3) - Fucsovics (HUN)

Lu (TAI) - Q

Q - Gasquet (FRA)

Cilic (CRO) - Paire (FRA, n°8)



Rublev (RUS, n°6) - Q

J.Sousa (POR) - Krajinovic (SER)

Nishioka (JAP) - Herbert (FRA)

Evans (GBR) - Fognini (ITA, n°4)



Bautista Agut (ESP, n°5) - Struff (ALL)

Basilashvili (GEO) - Berankis (LIT)

Hurcacz (POL) - Bublik (KAZ)

Carreno Busta (ESP) - Tsitsipas (GRE, n°2)



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1700 726€)

Tenant du titre : Nick Kyrgios (AUS)



1er tour

Tirage à venir...



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 556 660€)

Edition précédente à Sao Paulo



1er tour

Tirage à venir...