ATP : Le tableau de Dubaï

C’est l’heure de la reprise pour Novak Djokovic ! Absent de la première partie de saison en Australie en raison de son refus de la vaccination contre le coronavirus, le numéro 1 mondial affrontera Lorenzo Musetti pour son premier match en 2022. Alors qu’Andrey Rublev sera de l’autre côté du tableau, avec Daniel Evans comme premier adversaire, un seul Tricolore a obtenu un billet direct pour le tableau principal. Arthur Rinderknech démarrera sa semaine face à Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 8.



DUBAI (Emirates Arabes Unis, ATP 500, dur extérieur, 2 605 144€)

Tenant du titre : Aslan Karatsev (RUS)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Musetti (ITA, WC)

Khachanov (RUS) - de Minaur (AUS)

Qualifié - Cilic (CRO)

Rinderknech (FRA) - Bautista Agut (ESP, n°8)



Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Basilashvili (GEO)

Struff (ALL) - Qualifié

Goffin (BEL) - Qualifié

Fucsovics (HUN) - Shapovalov (CAN, n°6)



Hurkacz (POL, n°5) - Bublik (KAZ)

van de Zandschulp (PBS) - Harris (AFS)

Murray (GBR, WC) - Qualifié

Davidovich Fokina (ESP) - Sinner (ITA, n°4)



Karatsev (RUS, n°7) - McDonald (USA)

Krajinovic (SER) - Jaziri (TUN, WC)

Ivashka (BIE) - Kwon (CdS)

Evans (GBR) - Rublev (RUS, n°2)



