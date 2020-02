ATP : Le tableau de Delray Beach

Tenant du titre, le Moldave Radu Albot tentera de conserver son bien. Mais la tête de série numéro 8 aura fort à faire, au tournoi ATP 250 de Delray Beach aux Etats-Unis, joué sur dur outdoor. Le favori sera certainement Nick Kyrgios, en sa qualité de tête de série numéro 1. L'Australien devra se méfier surtout du Canadien Milos Raonic, tête de série n°2. Deux Français intègrent directement le tableau principal : Ugo Humbert (n°6) et Adrian Mannarino (n°8).



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur outdoor, 622 181€)

Tenant du titre : Radu Albot (MOL)



1er tour

Kyrgios (AUS, n°1) - Paul (USA)

Sandgren (USA) - Tiafoe (USA)

Kecmanovic (SER) - Thompson (USA)

Edmund (GBR) - Humbert (FRA, n°6)



Fritz (USA, n°3) - Q

Vesely (RTC) - Nakashima (USA, WC)

Q - Q

Nishioka (JAP) - Millman (AUS, n°5)



Mannarino (FRA, n°7) - Kwon (CdS)

Harrison (USA, WC) - Dzumhur (BOS)

McDonald (USA) - Uchiyama (JAP)

Q - Opelka (USA, n°4)



Albot (MOL, n°8) - Sock (USA, WC)

Laaksonen (SUI) - Johnson (USA)

Stebe (ALL) - Q

Seppi (ITA) - Raonic (CAN, n°2)



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 769 670€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Tirage à venir...



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 769 151€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



Tirage à venir...