Après Washington et Toronto, la traditionnelle tournée estivale nord-américaine sur dur se poursuit à Cincinnati. En l'absence de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, les têtes d'affiche de ce Western & Southern Open sont Daniil Medvedev (n°1), tenant du titre (2019), et Stefanos Tsitsipas (n°2), récemment passé à la troisième place du classement mondial. Alexander Zverev (n°3), lui, fait son retour sur le circuit après son titre olympique décroché à Tokyo tandis qu'Andy Murray a été invité par les organisateurs du tournoi. L'ancien numéro 1 mondial n'avait plus joué depuis son 3eme tour à Wimbledon. Gaël Monfils, Benoît Paire et Ugo Humbert sont les seuls représentants français. Le premier tentera de confirmer son regain de forme affiché à Toronto où il a été quart de finaliste. Ils affronteront respectivement Dusan Lajovic, Miomir Kecmanovic et Frances Tiafoe. Richard Gasquet et Corentin Moutet ont passé les qualifications.



CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

Tenant du titre (en 2019) : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) - McDonald (USA, WC)

Bublik (KAZ) - Giron (USA, Q)

Dimitrov (BUL) - Bautista Agut (ESP, n°13)



Hurkacz (POL, n°9) - Davidovich Fokina (ESP)

Gasquet (FRA, Q) - Murray (GBR, WC)

Millman (AUS) - Struff (ALL)

Carreño Busta (ESP, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Karatsev (RUS) - Cilic (CRO)

Lajovic (SER) - Monfils (FRA)

Krajinovic (SER) - De Minaur (AUS, n°14)



Sinner (ITA, n°11) - Delbonis (ARG)

Isner (USA) - Norrie (GBR)

Kecmanovic (SER) - Paire (FRA)

Shapovalov (CAN, n°6) - Bye



Ruud (NOR, n°8) - Bye

Opelka (USA) - Moutet (FRA, Q)

Tiafoe (USA, WC) - Humbert (FRA)

Evans (GBR) - Schwartzman (ARG, n°10)



Goffin (BEL, n°15) - Pella (ARG, PR)

Fognini (ITA) - Basilashvili (GEO)

Nishioka (JAP, Q) - Harris (AFS)

A.Zverev (ALL, n°3) - Bye



Berrettini (ITA, n°5) - Bye

Fritz (USA) - Ramos-Viñolas (ESP)

Anderson (AFS, Q) - Khachanov (RUS)

Fucsovics (HUN) - Auger-Aliassime (CAN, n°12)



Garin (CHI, n°16) - Paul (USA, Q)

Sonego (ITA) - Alcaraz (ESP, Q)

Korda (USA) - Djere (SER)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye