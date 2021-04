ATP : Le tableau de Cagliari

L'Open de Sardaigne est attendu par les terriens. Ils pourront monter en puissance avant Roland-Garros (23 mai-6 juin) qui viendra clôturer la saison sur ocre. Gilles Simon est le seul Français du tableau. Le 69eme joueur mondial revient à la compétition après une pause d'un mois. Lassé de « jouer dans ces conditions » en période de pandémie, il avait pris cette décision après le tournoi de Montpellier pour se préserver mentalement. Daniel Evans (n°1), Taylor Fritz (n°2), le local Lorenzo Sonego (n°3) et Nikoloz Basilashvili (n°4) sont exemptés de jouer le premier tour. Vainqueur l'an dernier, Laslo Djere participe également au tournoi.



CAGLIARI (Italie, ATP 250, terre battue, 408 800€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



1er tour

Evans (GBR, n°1) - Bye

Musetti (ITA) - Novak (AUT)

Gaio (ITA, WC) - Djere (SER)

Coria (ARG) - Millman (AUS, n°6)



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Qualifié - Qualifié

Qualifié - Qualifié

J.Sousa (POR) - Struff (ALL, n°5)



Paul (USA, n°8) - Hanfmann (ALL)

Cecchinato (ITA) - Fabbiano (ITA, WC)

Simon (FRA) - Travaglia (ITA)

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Pella (ARG, n°7) - Gerasimov (BIE)

Bedene (SLO) - Zeppieri (ITA, WC)

Martin (SLQ) - Vesely (RTC)

Fritz (USA, n°2) - Bye



MARBELLA (Espagne, ATP 250, terre battue, 408 800€)

1ere édition



