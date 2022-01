ATP : Le retour de Del Potro plus compliqué que prévu ?

Le temps passe et l'Argentin Juan Martin Del Potro n'a toujours pas effectué son retour sur un court ATP de tennis. La faute à un physique qui ne le laisse décidément pas tranquille. Son retour, initialement prévu du côté de Buenos Aires, en Argentine, soit à domicile, pourrait ainsi être, au mieux, différé. Un ultime retour dans son élément qui pourrait donc s'avérer bien plus que compliqué que prévu, et c'est peu de le dire. Depuis de très nombreux mois déjà, le joueur effectue un gros travail pour pouvoir de nouveau se produire sur le circuit ATP. C'est ainsi que son tournoi de reprise aurait dû être celui de Buenos Aires, chez lui. Un tournoi censé débuter à partir du lundi 7 février prochain. Après cela, le tennisman ambitionnait ainsi également d'enchaîner avec le tournoi de Rio de Janeiro, au Brésil. Ce jeudi, le média local La Nacion a évoqué le sujet et a même indiqué que le principal intéressé a reçu des infiltrations au niveau de son genou tout récemment opéré, en raison de douleurs.

Del Potro est 775eme joueur mondial

Si son retour devait alors bien se confirmer pour dans une petite dizaine de jours, alors Del Potro mettrait fin à une très longue disette. Le dernier tournoi de l'Argentin est l'édition 2019 du Queens, sur gazon. Après une victoire, lors du premier tour, contre le Canadien Denis Shapovalov, aujourd'hui quatorzième joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h17 de jeu, celui qui occupe désormais la 755eme place mondiale avait ensuite déclaré forfait, lors des huitièmes de finale de ce même tournoi, contre l'Espagnol Feliciano Lopez. Dès lors, la descente aux enfers de l'Argentin avait alors ensuite bel et bien commencé. Aujourd'hui âgé de 33 ans, Juan Martin Del Potro, professionnel depuis 2005, n'a jamais véritablement été épargné par les blessures. Avec notamment un titre du Grand Chelem à son palmarès, l'Argentin est monté jusqu'à la troisième place mondiale.