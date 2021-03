ATP : Le record de Djokovic, le retour de Federer... Medvedev se confie

Pour le site de l’ATP, Daniil Medvedev s’est exprimé sur les faits marquants de l’actualité liée à la petite balle jaune. Parmi eux, le record de Novak Djokovic. Le lundi 8 mars, le Serbe a débuté une 311eme semaine à la première place mondiale, dépassant ainsi les 310 réalisées par Roger Federer. Le Russe a livré ses impressions sur cette performance XXL. « Tout d'abord, c'est une réussite incroyable. Bien sûr, je pense que dans le monde du tennis, nous parlons plus des Grands Chelems que d'autres choses. Mais c'est aussi une petite compétition, et je suis sûr qu'il en est très heureux », a déclaré le Moscovite. Il pense même que l’homme aux 18 titres en Grand Chelem peut prolonger le plaisir en dépassant la barre des 400 semaines sur le trône. Néanmoins, Daniil Medvedev, désigné comme le futur patron du tennis mondial, compte bien l’en empêcher.

Les éloges pleuvent

« Je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit en finale de l'Open d'Australie, mais c'est ça le sport. Personne ne va lui donner un laissez-passer facile, il va devoir le mériter. » Le joueur entrainé par le Français Gilles Cervara s’est ensuite exprimé sur le retour de Roger Federer sur le circuit après plus d’un an sans jouer. Là encore, l’admiration est le sentiment qui prédomine chez le Russe. « Nous en parlions avec d'autres joueurs ici. Beaucoup, beaucoup de joueurs entraient sur le court après plus d'un an sans jouer et ils perdaient deux et deux (6-2, 6-2, ndlr) sans être capables de mettre deux balles de suite dans le court. Il a presque 40 ans, n'a pas joué pendant un an et est encore capable de gagner des matchs. C'est incroyable », a-t-il déclaré. A l’instar de ses ainés, Daniil Medvedev va écrire une ligne historique dans le livre des records du tennis. En passant 2eme mondial lundi prochain, il deviendra le premier joueur hors Big Four (Djokovic, Federer, Nadal, Murray) à atteindre ce rang depuis 2005.