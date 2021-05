ATP : Le Masters 1000 d'Indian Wells programmé en octobre

Bonne nouvelle pour les passionnés de tennis. Ce jeudi, les organisateurs du Masters 1000 d'Indian Wells ont dévoilé la période à laquelle se tiendra leur prestigieux tournoi. En effet, ce dernier, considéré comme étant le cinquième Grand Chelem de tennis, aura lieu à l'occasion du mois d'octobre prochain. Ce sera également le cas pour le tournoi WTA 1000, au même endroit. Initialement, l'épreuve aurait dû se dérouler lors du mois de mars dernier, mais la pandémie de coronavirus avait alors entraîné son report officiel. Dans leur déclaration, les organisateurs de ce tournoi ont également tenu à préciser : « Les dates précises du tournoi seront annoncées après la confirmation du calendrier d'automne par les circuits ATP et WTA. » A noter également qu'en raison de la situation sanitaire qui s'améliore aux Etats-Unis et principalement en Californie, État où se tient ce Masters 1000, celui-ci aura lieu « en présence d'un public selon les protocoles sanitaires mis en place par les autorités locales et les circuits ATP et WTA ».

Le Masters 1000 de Shanghai est également prévu en octobre

Des nouvelles accueillies de façon forcément plus que positives. C'est notamment le cas du directeur de ce fameux tournoi, à savoir Tommy Haas, qui a ainsi notamment déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir la possibilité d'organiser le tournoi en octobre et de ramener le tennis professionnel dans le désert. Nous n'avons jamais faibli dans notre volonté de créer une expérience inoubliable cet automne au Tennis Paradise pour nos fans, nos joueurs et nos sponsors. » Alors que la date exacte n'est donc pas encore officiellement connue, l'ATP s'attelle actuellement à un remodelage de son calendrier pour le dernier trimestre de cette saison 2021. Il est également à noter qu'un autre Masters 1000, du côté de Shanghai, aura lieu à peu près à la même période, et plus précisément entre les dimanche 10 et 17 octobre prochains. Quant au tournoi de Stockholm, censé se tenir entre le lundi 18 et le dimanche 24 octobre prochains, il a d'ores et déjà été repoussé par l'ATP entre le dimanche 7 et le samedi 13 novembre prochains.