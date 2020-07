ATP : Le Masters 1000 de Rome à huis clos ?

Nouveau coup dur dans la saison de tennis. En effet, après une tournée américaine loin d'être encore acquise, l'un des tournois sur terre battue qui servira notamment de préparation avant Roland-Garros devrait se disputer à huis clos. C'est du moins, ce qu'évoque le quotidien italien La Repubblica ce jeudi. Face à une situation encore précaire dans le pays, le Masters 1000 à Rome, prévu du 20 au 27 septembre, devrait normalement se tenir à huis clos s'il a bien lieu. Avec les écoles qui vont ré-ouvrir le 14 septembre en Italie, les autorités concernées ont pris cette décision car ils ont jugé qu'il ne serait pas raisonnable de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, alors que l'événement s'apprêtait à accueillir 17 000 spectateurs par jour.

L'Adria Tour a pesé lourd dans la balance

Un camouflet pour la Fédération italienne qui a tout tenté pour obtenir l'autorisation du Comité scientifique et technique (CST). Ce dernier a expliqué sa décision suite aux ratés lors de l'Adria Tour, où des joueurs ont été testés positifs au coronavirus dont Novak Djokovic, et à certaines exhibitions aux Etats-Unis. Pour le moment, les organisateurs du tournoi romain n'ont pas encore communiqué sur le sujet. Après l'annulation de tournoi de reprise à Washington et alors que la saison ATP doit désormais reprendre à Cincinnati, à partir du 22 juillet, avant un US Open toujours menacé, la fin de saison de tennis semble toujours aussi compliquée à organiser.