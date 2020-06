ATP : Le futur du tennis masculin selon Tsitsipas

En juin 2019, Stefanos Tsitispas s’était dit lassé par la domination du « Big Three » (Djokovic, Nadal, Federer) sur le tennis masculin. "J’aimerais voir quelque chose de différent cette année, avouait-il au Daily Mail avant de disputer le tournoi du Queen’s. J’espère que ce sera moi (qui va stopper leur hégémonie, ndlr). C’est ennuyant de voir ces gars-là gagner tout le temps. Mais je pense que ce serait bien pour notre sport d’avoir un peu de variété."



Et si Novak Djokovic, à Wimbledon puis à l’Open d’Australie, et Rafael Nadal à l’US Open, ont raflé les trois tournois du Grand Chelem disputés depuis, le Grec a réussi à remporter le Masters de Londres en dominant Dominic Thiem lors d’une finale 100% « NextGen ». Dans une interview avec Alizé Lim pour Tennis Majors, il est toutefois revenu sur cette sortie remarquée, avouant quelques regrets.

"Je ne devrais pas viser si haut, si tôt"

"En y repensant, c'était une déclaration trop forte pour être prise au sérieux. Je ne devrais pas viser si haut, si tôt. Bien sûr, je veux que ça arrive, mais je devrais parler de ces choses-là moins souvent et me concentrer sur le moment présent", explique le 6e joueur au classement ATP dans Major Talk, avant d’évoquer ses futurs concurrents au sommet du tennis mondial, après la retraite du « Big Three » : "Alex Zverev, Dominic Thiem, c'est sûr, Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, (Alex) De Minaur : voilà les gars avec qui je pense que je serai en concurrence sur le circuit."



Un groupe où seul Thiem, à Paris (2018, 2019) et Melbourne (2020), a déjà joué une finale de Grand Chelem. A noter que, sans réelle surprise, Daniil Medvedev ne fait pas partie de la liste de Tsistipas. Le Russe a pourtant atteint la finale du dernier US Open, mais les deux hommes sont en froid depuis un affrontement très tendu à Miami en 2018.