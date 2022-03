ATP : Le duo Murray-Lendl reformé

Murray a vécu ses plus belles saisons avec Lendl

Le duo Murray-Lendl se reforme ! Le joueur écossais de 34 ans et le coach américano-tchèque de 62 ans ont décidé de travailler à nouveau ensemble, à partir du Masters 1000 d’Indian Wells qui débutera en milieu de semaine prochaine. Actuel 84eme mondial, Andy Murray participera ensuite au Masters 1000 de Miami, pour lequel il a également reçu une wild-card., une surface qui ne lui a jamais vraiment réussi (3 titres remportés sur 46) même s’il a disputé la finale de Roland-Garros en 2016, perdue contre Novak Djokovic.Andy Murray avait recruté Ivan Lendl comme entraîneur pour le début de la saison 2012 et le duo avait remporté sept titres en deux saisons, dont les Jeux Olympiques de Londres, l’US Open 2012 et Wimbledon 2013, avant de se séparer en mars 2014 car Lendl n’était pas assez présent sur les tournois selon Murray. Après un intermède avec Amélie Mauresmo (sept tournois gagnés),Murray s'était ensuite gravement blessé à la hanche et sa carrière n'a jamais vraiment redecollé depuis, avec 44 victoires sur le circuit principal depuis quatre ans, et un seul tournoi gagné, à Anvers en 2019. Cette saison, il a tout de même disputé la finale à Sydney, perdue contre Aslan Karatsev, mais n'a pas enchaîné deux succès de suite depuis. Selon la BBC, Andy Murray devrait recruter un coach supplémentaire pour suppléer Lendl, qui n'a plus entraîné depuis la fin de son association avec Alexander Zverev en juillet 2019.