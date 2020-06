ATP : Le coup de gueule de Gasquet

"Complètement fou"



The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.



The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.

Richard Gasquet est vent debout. Actuellement engagé dans la première édition de l’Ultimate Tennis Showdown, ce tournoi aux règles très particulières lancé le week-end dernier par Patrick Mouratoglou dans son académie sur la Côte d’Azur,, qui a été officiellement dévoilé mercredi. La saison, interrompue par la crise sanitaire, reprendra le 14 août à Washington avant, une semaine plus tard, le début du Masters 1000 de Cincinnati (22 août), qui se jouera à New York, comme l’US Open (31 août). Et Roland-Garros débutera le 27 septembre, après deux Masters 1000 consécutifs : Madrid (13 septembre) et Rome (20 septembre)."Ce calendrier est complètement fou. Autant de tournois en peu de temps, c’est grotesque. Mais tout le monde veut sauver son tournoi. C’est normal car c’est vital économiquement. Mais les joueurs vont devoir faire des choix, encore plus pour les meilleurs qui jouent beaucoup plus de matchs, confie-t-il au Parisien.. Ceux qui veulent gagner un Grand Chelem ne peuvent pas se le permettre."Le 50joueur mondial, qui a conscience de faire "partie des joueurs privilégiés", est par ailleurs toujours dans l’incertitude quant à son programme : "Je ne sais pas encore, c’est dans deux mois, d’ici là tout est possible. J’ai la chance de pouvoir choisir. Après on verra aussi comment la situation évolue sanitairement.. Mais si le tournoi avait lieu demain, je n’y serais pas allé. Il y a trop d’inconnues." Un Grand Chelem américain auquel le numéro un mondial Novak Djokovic participera bien, après avoir menacé de ne pas s’y rendre.